الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الانتهاء من تصوير الفيلم القيرغيزستاني "الجنة تحت أقدام الأمهات" بإشراف الإنتاج الإعلامي

تصوير الفيلم
تصوير الفيلم

انتهت لجنة مصر للأفلام بمدينة الإنتاج الإعلامي من تصوير الفيلم القيرغيزستاني "الجنة تحت أقدام الأمهات" إخراج Ruslan Akun  إنتاج دولة قيرغيزستان.

txt

مسلسل حالة خاصة.. تفاصيل العرض الأول وقصته وأبطاله

txt

تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل حالة خاصة.. طه الدسوقي يظهر ذكاءً شديدًا

txt

"صوت القاهرة" تحسم حقوق ملكية تراث أم كلثوم

txt

الحسين يحيى: الوثائقى "الفخ.. قبل أن يُجندوا صغارك" مستوحى من أحداث حقيقية

txt

قبل طرحها.. الكلمات الكاملة لأغنية جنات الجديدة "الشمخ الجوانى"

txt

قريبًا على ON.. عرض حلقات مسلسل "بين السطور" لصبا مبارك وأحمد فهمى

txt

رئيس "الوثائقية": "الفخ.. قبل أن يُجندوا صغارك" يكشف ألاعيب الجماعات الإرهابية للعودة إلى الواجهة

txt

أحمد العوضى: "الإسكندرانى" فيلم ملىء بالمفاجآت

txt

الخميس والجمعة.. "دون كيشوت" لفريق مسرح جامعة قناة السويس

txt

جمعية المؤلفين والملحنين تنعى الموسيقار فتحي خالد

أماكن تصوير الفيلم

وتم تصوير جزء كبير من الفيلم بمناطق التصوير المفتوحة بالمدينة بأحياء زفتي، والريفي، ومنطقة الحزام الأخضر إلي جانب شوارع المدينة، واستكمل تصوير الفيلم في دول قيرغيزستان، وكازاخستان وأوزبكستان، وتركيا، والسعودية، حيث سيتم تصوير عدد من المشاهد بمكة المكرمة وجبل عرفات.

وقامت لجنة مصر للأفلام بإستخراج كافة التصاريح والموافقات الخاصة بالعمل، وتقديم الخدمات الإنتاجية واللوجستية اللازمة، وذلك وفقًا لنظام الشباك الواحد الذي يتيح  لأطقم شركات الإنتاج العالمية تنفيذ أعمالهم السينمائية في جمهورية مصر العربية من مكان واحد دون أي معوقات تؤخر عملية التصوير.

تفاصيل منح التصوير للفيلم

ويأتي ذلك وفقًا للصلاحيات الممنوحة للجنة مصر للأفلام، بإعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة التي لها حق إصدار تصاريح تصوير الأفلام السينمائية الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية ،وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بمنح مدينة الإنتاج الإعلامي هذه الصلاحيات والفيلم تنفيذ إنتاج شركة الإنتاج المصرية "أكشن أستديوز" للانتاج الفني.

وتجدر الإشارة إلي أن اللجنة قد قامت بالإشراف علي تصوير أكثر من 30 فيلمًا اجنبيًا من الأفلام الروائية والوثائقية  في العديد من الأماكن  والمعالم السياحية والآثرية بجمهورية مصر العربية ،خلال العامين الماضيين  من مختلف الجنسيات  (أمريكية – نرويجية – فرنسية – كندية – كولومبية – سويسرية – سعودية – هندية – وغيرها من الجنسيات).

وساهمت اللجنة خلال عملها بشكل كبير، في إزالة الكثير من الأسباب التي كانت تعوق تصوير الأفلام الأجنبية والتي أدت إلي عزوف منتجي هذه الأفلام عن تصوير أعمالهم في مصرفي فترات سابقة، كما تقوم اللجنة بالترويج للبلاد كمركز جذب سياحي مهم، من خلال المشاهد التي يتم تصويرها في العديد من المناطق السياحية والأثرية التي تتمتع بها مصر، وإبرازها للسينما العالمية.

تصوير الفيلم
تصوير الفيلم
تصوير الفيلم
تصوير الفيلم
تصوير الفيلم
تصوير الفيلم
تصوير الفيلم
تصوير الفيلم
تصوير الفيلم
تصوير الفيلم
تصوير الفيلم
تصوير الفيلم
مدينة الإنتاج الإعلامي الفيلم الفيلم القيرغيزستاني الفيلم القيرغيزستاني الجنة تحت أقدام الأمهات إخراج Ruslan Akun إنتاج دولة قيرغيزستان

مواد متعلقة

مسلسل حالة خاصة.. تفاصيل العرض الأول وقصته وأبطاله

تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل حالة خاصة.. طه الدسوقي يظهر ذكاءً شديدًا

"صوت القاهرة" تحسم حقوق ملكية تراث أم كلثوم

الحسين يحيى: الوثائقى "الفخ.. قبل أن يُجندوا صغارك" مستوحى من أحداث حقيقية

قبل طرحها.. الكلمات الكاملة لأغنية جنات الجديدة "الشمخ الجوانى"

قريبًا على ON.. عرض حلقات مسلسل "بين السطور" لصبا مبارك وأحمد فهمى

رئيس "الوثائقية": "الفخ.. قبل أن يُجندوا صغارك" يكشف ألاعيب الجماعات الإرهابية للعودة إلى الواجهة

أحمد العوضى: "الإسكندرانى" فيلم ملىء بالمفاجآت

الأكثر قراءة

قرار جديد من الأهلى يؤجل إتمام صفقة عمر كمال عبدالواحد

عاجل.. "التعليم" تُحدد تفاصيل إجراءات وموعد امتحانات الثانوية العامة 2024

نص التحريات في اتهام مطرب شهير بالاتجار في النقد الأجنبي

بعد تزايد الضغوط.. مخططات أمريكية جديدة بشأن مستقبل القضية الفلسطينية

رسميًا.. مدرب الزمالك السابق مديرًا فنيًا لأتلتيكو البرازيلى (صورة)

مفاجأة.. اغتيال صالح العارورى ضربة كبرى وتهديد جديد لإسرائيل وليس "حماس"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار