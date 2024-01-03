الخميس والجمعة.. "دون كيشوت" لفريق مسرح جامعة قناة السويس

يقدم منتخب المسرح بـجامعة قناة السويس العرض المسرحي «دون كيشوت» تأليف إيف جامياك، ترجمة فتحي العشري، إخراج أحمد طه، يومي الخميس والجمعة غدا وبعد غد الموافق 4، 5 يناير في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على مسرح الجامعة.

يقول المخرج أحمد طه: عندما يذكر اسم دون كيشوت تتبادر إلى الأذهان رواية الإسباني "سرفانتس".. أما هذه المسرحية فهي للفرنسي المعاصر «إيف جامياك» فلا تعتمد على الرواية الأصلية بل على أسطورة دون كيشوت، الذي عاش في قرية إسبانية صغيرة واختار سانشو تابعًا، ليجوبا العالم بحصان وحمار بحثًا عن الحقيقة المطلقة لدرجة أنه خيل لهما أنهما صعدا إلى السماء في سبيل ذلك.



بالنهاية دون كيشوت اسم أطلق على كل من يريد صلاحًا في الأرض ولو على حساب نفسه.

العرض المسرحي «دون كيشوت» تمثيل: باڤلي سامح، يحيى ياسر ، مصطفى العركي، أحمد رجب، آية أبوضيف، بسملة طارق، هنا مختار، مي صلاح، علي لوكا، رحمة محمود، ميرنا أشرف، زياد عيادة، عمار محمد، عبدالرحمن إبراهيم، أحمد هنيدي، محمد حسام، نادية علاء، فادي مجدي، مهند هريسة، يوسف حمادة، سالمة رجب، ترجمة: فتحي العشرى، تصميم بوستر محمد عطا، أشعار أحمد زيدان، موسيقى وألحان رفيق يوسف، غناء توني ألبير، بيشوي نادر، دينا حسين، أوليفيا غالي، رقصات شريف مبارك، إضاءة أبوبكر الشريف، ملابس وإكسسوارات رامي شهاب، ديكور عمرو الأشرف، مساعدو الإخراج: ميرنا عمرو، صاموئيل أثناسيوس، محمد تامر، مريم جلال، نور الشريف، مدرب تمثيل محمود مدحت، مخرج منفذ معتز مدحت، تأليف: إيف جامياك، إخراج أحمد طه.

ويقدم العرض تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف عام الدكتور محمد فتوح غنيم منسق عام الأنشطة وعبدالله عامر مدير عام رعاية الطلاب المركزية، وإشراف تنفيذي الدكتور أحمد محمود عبدالوهاب، مستشار اللجنة الفنية بالجامعة، وعيشة زين مدير إدارة النشاط الفني.