الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"حالته سيئة وبترت ساقه".. تطورات الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم

فادي ابراهيم وعادل
فادي ابراهيم وعادل امام من كواليس فرقة ناجي عطالله

يعيش الفنان اللبناني فادي إبراهيم حالة توتر شديدة بسبب تدهور حالته الصحية مؤخرًا، وهو الأمر الذي جعله في الأخير يقوم ببتر أحد ساقيه.

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مصدر يكشف أسباب بتر قدم فادي ابراهيم

وأكد مصدر في نقابة الفنانين بلبنان لـ"الدستور"، أن فادي يرقد في المسشتفى وحالته الصحية والنفسية ليست على ما يرام، لكنه رضى بالأمر ويحاول التعايش معاه، لافتًا إلى أنه أهمل بشكل أو بآخر في حالته الصحية، الأمر الذي أودى به إلى هذا الأمر في الأخير.

بيان فادي إبراهيم عقب بتر قدمه

وخرج فادي في بيان رسمي منذ دقائق قليلة عبر صفحة نقابة ممثلي المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة تحدث عن واقعه الصحي الآن قائلا: "أصدقائي وأحبائي أتقدم منكم بأسمى آيات الشكر والامتنان لمحبتكم واهتمامكم الكبير بوضعي الصحي الحرج والذي عبرتم عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأنوه بالجهود التي تبذلها نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون والتي تتابع منذ البداية كل التفاصيل ولديها الجواب عن أي سؤال وتحديدا بشخص النقيب نعمة بدوي خالص الشكر لكم جميعا".

من هو الممثل اللبناني فادي ابراهيم

وشارك فادي إبراهيم في عدة أعمال مصرية منها مسلسل “الزيبق” مع النجم كريم عبدالعزيز عام 2017، ومسلسل “تحت الأرض” مع الفنان أمير كرارة 2013، و"فرقة ناجي عطالله" مع الزعيم عادل امام 2012 وآخر أعماله في مصر كان مسلسل “قارئة الفنجان” مع الفنان احمد فهمي 2021.

يشار إلى أن نقابة الفنانين في لبنان كانت أعربت عن استيائها من انتشار أخبار مغلوطة عن الفنان فادي إبراهيم، والتي تحدثت عن ضرورة تقديم المساعدة المادية للممثل كي يتمكن من تلقي العلاج الخاص بغسيل الكلى.

وقالت النقابة إن الفنان ليس بحاجة لأي مساعدة، مشددة على أن جميع زملائه في النقابة يقفون إلى جانبه.

ولد فادى إبراهيم لأب لبناني وأم أسترالية ويحمل الجنسية الأسترالية تبعا لها وهو الابن الوحيد بين 4 بنات.

الفنان اللبناني فادي إبراهيم فادي إبراهيم اللبناني فادي إبراهيم الحالة الصحية لفادي إبراهيم فادي إبراهيم بتر قدم

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