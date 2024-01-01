وفاة والدة لطيفة بعد صراع مع المرض

أعلنت منذ قليل الفنانة التونسية لطيفة عن وفاة والدتها بعد صراع مع المرض وذلك عبر حسابها بموقع انستجرام للتواصل الاجتماعي.

وفاة والدة التونسية لطيفة

وكتبت لطيفة داعية جمهورها بالدعاء لوالدتها قائلةً:"مي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. انا لله وانا اليه راجعون.. في الجنة يا اغلى انسانة في حياتي".

وأعلن قيس العرفاوي شقيق الفنان لطيفة، عن وفاة والدته، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ننعى وفاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صدق الله العظيم ببالغ الحزن والأسى وبقلوب خاشعة، محتسبة ومؤمنة بقضاء الله وحكمته ننعى نحن أبناء وبنات وأحفاد المغفور له بإذن الله تعالى عليًة بن عمر العرفاوي والدتنا فاطمة بنت عمارة النفزي».

وأضاف:«التي إنتقلت إلى جوار ربنا الرحمن الرحيم صباح اليوم الأول من جانفي 2024، وستقام مراسم الدفن من منزلها الكائن 6 نهج محمد عبده خلف مكتب البريد منوبة، اللهم اغفر لها وأرحمها رحمة واسعة واجعل روحها في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وإنا لله وإنا إليه راجعون».

كانت لطيفة قد نشرت فيديو من داخل المستشفى وهي تمسك بيد والدتها المريضة عبر حسابها الخاص على موقع الفيديو انستجرام وطلبت من جمهورها الدعاء لوالدتها وكتبت: «يا رب بحق دعوات كل مسلم وكل مؤمن أن تشفي أمي وتقويها وتعافيها وتقوم بالسلامة.. امين دعواتكم».