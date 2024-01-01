الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ريم مصطفى تتخلى عن "البلوند" للمرة الأولى فى جلسة تصوير العام الجديد 2024 (صور)

ريم مصطفى
ريم مصطفى

احتفلت النجمة  ريم مصطفى بقدوم العام الجديد 2024، بخضوعها لجلسة تصوير بجانب شجرة الكريسماس، مرتدية فستانا أحمر يتناسب مع أجواء احتفالات السنة الجديدة، والمفاجأة هو تخليها عن لون شعرها البلوند، وذلك للمرة الأولى منذ بدايتها الفنية، حيث حولته إلى الأسود لتدخل 2024 بشكل جديد تماما.

وتنتظر ريم مصطفى في العام الجديد طرح فيلم "أهل الكهف"، الذى انتهت من تصويره قبل عدة أشهر، حيث تشارك في بطولته إلى جانب خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، مصطفى فهمى، بسنت شوقى، عبدالرحمن أبوزهرة، صبري فواز، عمرو عبدالجليل، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

ريم مصطفى تحتفل بالعام الجديد بجلسة تصوير وتتخلى عن البلوند لأول مرة
 

يذكر أن ريم مصطفى ظهرت كضيفة شرف فيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمىوالذى عرض في موسم عيد الأضحى الماضى، والعمل يشارك في بطولته هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبوالسعود، إخراج أحمد عبدالوهاب.

وقدمت ريم مصطفى في شهر رمضان الماضى مسلسل سره الباتع المستوحى من رواية الأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج  خالد يوسف، وشارك في بطولته أكثر من 60 ممثلا وممثلة، أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، وتضم قائمة الأبطال كلاً من حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبدالجليل، صلاح عبدالله، هالة صدقى، أحمد عبدالعزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبدالعزيز، محمود قابيل، هدى الأتربى، وآخرون وعدد كبير من النجوم.

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ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى
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