طلبة مدارس المتفوقين لـ"مصر تستطيع": هنا مخزون مصر الاستراتيجي من العقول

يستضيف الإعلامي أحمد فايق في برنامجه "مصر تستطيع" الذي يقدمه على قناة "dmc"، مساء اليوم الجمعة، عباقرة المستقبل ونوابغ الحاضر، من حققوا لمصر المراكز الأولى في كبرى المسابقات العالمية، وحملوا الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، وحصلوا وهم في المرحلة الثانوية على منح دراسية بمشروعات صنفت في تقديرات أكبر الجامعات الأجنبية بأنها الأفضل.

يحاور "فايق" خلال الحلقة طلبة "ستيم أكتوبر"، حيث يتحدثون خلال الحلقة التي تذاع في السابعة والنصف مساء، عن كواليس نجاحهم ويقدمون الطريق لكل هواة التفوق والمتميزين في كل المجالات.

أحمد فايق وبرنامجه

يجري أحمد فايق جولة في المدرسة ومعاملها الـ10 التي أخرجت أفضل أحلام الطلبة في صورة مشروعات، كما يتحدث مع المدرسين وإدارة المدرسة عن العلاقة الأسرية التي تربطهم بالطلبة، وكيف تجاوز الطلبة أحاسيس الأسرة وارتبطوا ببعضهم البعض في المدرسة الداخلية، ويومياتهم في المعيشة والحياة، وكيف يقضون وقت فراغهم.

قرر طلبة ستيم تصحيح الصورة الذهنية الخاطئة عنهم من أنهم يقضون يومهم كاملا في المذاكرة فحسب، أو أنهم شباب معقدون، وقضى فايق معهم أوقات اللعب، سواء الرياضة أو مشاهدة مباريات كرة القدم أو حتى البلاي ستيشن.

الإعلامي أحمد فايق يصف الحلقة بأنها تقدم الاحتياطي الاستراتيجي من العقول المصرية، ويحرص فيها على عرض مشكلاتهم مع وعد بحلها، سواء في الأجهزة التي لم يتم تحديثها، أو المقاعد المخصصة لهم في تنسيق الجامعات الحكومية.