الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إيرادات الأفلام الأجنبية في مصر 2023

امريكا
امريكا

انتعشت السينما الأجنبية في مصر خلال عام 2023 بطرح أكثر من 30 عمل سينمائي حققت إيرادات تجاوزت الـ250 مليون جنيه مصري.

وتصدرت هذه الإيرادات 5 أفلام، وكان فيلم المخرج العالمي كريستوفر نولان "أوبنهايمر" الأعلى إيرادًا، حيث تناول الفيلم الضربة النووية التي شنتها الولايات المتحدة على اليابان والتي أدت إلى انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وفيما يلي أبرز 5 أفلام أجنبية حققت إيرادات مرتفعة في دور العرض السينمائي المصري.


أوبنهايمر 45 مليون جنيه

تدور أحداث الفيلم في حوالي 3 ساعات، حول جي روبرت أوبنهايمر الذي أطلق عليه "أبو القنبلة النووية"، من بطولة كيليان مورفي في دور أوبنهايمر، وإخراج كريستوفر نولان.

أفاتار 44 مليون جنيه

تدور أحداث الفيلم حول جيك سولي ونيتيري، عندما يحاول كل منهما القيام بكل ما في وسعه لكي يظلّا معًا، ولكن يتحتم عليهما مغادرة منزلهما واكتشاف أرجاء شتى على كوكب "باندورا" لينهيا ما بدآه، والفيلم من بطولة سام ورثينجتون وزوي سالدانا وكيت وينسلت، وإخراج جيمس كاميرون.


ميج الجزء الثاني 28 مليون جنيه


يتناول قصة القبض على قرش عملاق وقد بلغت ميزانية الفيلم 129 مليون دولار، ويجمع في بطولته كلا من جيسون ستاثام، وو جينج، صوفيا كاي، بيج كينيدي، سيرجيو بيريس مينتشيتا، سكايلر صامويلز وكليف كورتيس، وهو سيناريو لـ جون هوبر، إريك هوبر ودين جورجاريس ومن إخراج بن ويتلي.


فاست اكس 27 مليون جنيه 


العمل يتناول مهمات خاصة بسباق السيارات وهو من بطولة النجم العالمي فين ديزل وميشيل رودريجيز، تيريز جيبسون، كريس "لوداكريس" بريدجز، ناتالي إيمانويل، جوردانا بروستر، سونج كانج، جايسون ستاثام، جون سينا وسكوت إيستوود، مع هيلين ميرين الفائزة بجائزة الأوسكار وتشارليز ثيرون.

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المهمة المستحيلة 27 مليون جنيه 


يشارك في بطولة الفيلم بجانب النجم توم كروز كلا من سيمون بيج وفينج رامس وهايلي أتويل، ريبيكا فيرجسون، هنري تشيرني، فانيسا كيربي، فريدريك شميدت، إخراج كريستوفر ماكوري الذي شارك في كتابة السيناريو إلى جانب بروس جيل وإريك يندرسن.

 

فاست إكس فين ديزل المهمة المستحيلة ميج الجزء الثاني أفاتار أوبنهايمر

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