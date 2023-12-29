الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مناقشة "فليحيا أبو الفصاد" و"مش بالورقة والقلم" بنادي سينما المرأة

السينما
السينما

في إطار دعم وزارة الثقافة لنشر الثقافة السينمائية أقيمت فعاليات نادي سينما المرأة الذى ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، حيث تم عرض كلًا من فيلم "فليحيا ابو الفصاد" تأليف وإخراج "حازم مصطفي" وفيلم "مش بالورقة والقلم" للمخرج "أحمد محمد عبده" بمركز الابداع بدار الأوبرا المصرية.

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وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة بحضور صناع الافلام ادارتها الناقدة السينمائية "شاهندة محمد على" وتم خلالها مناقشة الأفلام مع الجمهور.

يذكر أن فيلم فليحيا ابو الفصاد من انتاج المركز القومي للسينما إخراج حازم مصطفي، تصوير نادر جلال، مدير إنتاج منيرة محمد فهيم / محمد الشويري، مونتاج غادة سراج، ديكور اشرف فاضل، وهو فيلم قصير تدور أحداثه حول طفل يعيش مع جدته وفي حالة من الجفاف العاطفي بينهم، ويحاول الطفل كسر هذة الحالة من خلال حفل عيد ميلاد، وقد شارك الفيلم بعدد من المهرجانات المصرية والدولي، وحصد العديد من الجوائز من ضمنها - جائزة لينين الرملي لأفضل سيناريو - من ملتقي افلام المحاولة بقصر السينما، جائزة افضل تصميم ديكور - من ملتقي افلام المحاولة بقصر السينما - جائزة تقديرية من ملتقي هيلوبوليس للسينما.

وعن فيلم مش بالورقة والقلم هو من إنتاج المركز القومي للسينما، إخراج أحمد محمد عبده،تصوير محمد مطر، مدير إنتاج منيرة محمد فهيم / احمد رفاعي، مونتاج منار حسني/غادة سراج

يذكر أن نادي سينما المرأة بالقاهرة ينظمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش الإثنين الثالث من كل شهر، وتحت إدارة الناقدة   السينمائية شاهندة محمد على فنيا.

جدير بالذكر أن جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما متاحه للجمهور ومحبي السينما.

وزارة الثقافة سينما المرأة المركز القومي المركز القومي للسينما المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر

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