الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

وائل جسار وبوسي ومصطفى كامل يتألقون في حفل رأس السنة بـ6 أكتوبر (صور)

بوسي
بوسي

شارك النجوم وائل جسار ومصطفى كامل وبوسي، فى إحياء حفل رأس السنة الذي أقيم بداخل إحدى الفنادق بمدينة 6 أكتوبر بحضور كامل العدد من الأسر من مخلتف الجنسيات العربية.

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يعد الحفل هو الثاني لجسار ضمن حفلات ليلة رأس السنة بالقاهرة وقدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه الطربية والرومانسية بالإضافة إلى بعض أغان رموز الأغنية المصرية كوكب الشرق والعندليب وسيد مكاوي.

وتفاعل الجمهور مع بوسي ومصطفى كامل طوال تواجدهما على خشبة المسرح وكانت ضمن الحضور الفنانة التونسية إيناس النجار وشقيقتها المطربة سوار.

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تفاصيل مشاركة وائل جسار في الحفل

 

وقدم جسار باقة رائعة من أغانيه التي تألق بها خلال مشواره الفني مثل “غريبة الناس، ظروف معنداني، نخبي ليه، حلم حياتي خليني ذكرى”، وتفاعل معه الجمهور بالتصفيق وترديد كلمات الأغاني.

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وتفاعل الجمهور مع أغاني «جسار» بالرقص والغناء وطلب الجمهور أثناء الحفل التقاط الصور التذكارية معه، ليلبي طلبهم أثناء الغناء وقرر فجأة توقف الحفل مازحا مع جمهوره قائلا: «هغني ولا نتصور»، ليقرر توقف الغناء 10 دقائق لالتقاط الصور معهم.

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