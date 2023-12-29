السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض مسلسل "حدث بالفعل" وأبرز أحداث حكاية "ولو بعد حين"

مواعيد عرض مسلسل
مواعيد عرض مسلسل حدث بالفعل

حاله رواج كبيرة تحققها النجمتيين دينا الشربيني وشيرين رضا باحداث حلقات مسلسل “حدث بالفعل” والذي تختتم حلقاته خلال الفترة المقبلة وتحديدا قصه ولو بعد حين، التي تعرض على قناة سي بي سي والذي عرضت جميع قصص العمل الجديد. 

العمل وجد نسب مشاهدة مرتفعه للغايه في هذا العام عقب عرضه على الإنترنت وبعدها على شاشات التلفاز بقصصه المختلفة، ومن المتوقع ان يكون له موسم جديد.


تفاصيل أحداث مسلسل حدث بالفعل

تدور قصة حكاية لو بعد حين حول يسرا التي تجسد شخصيتها الفنانة دينا الشربيني، التي تنهار حياتها بعد أن يختفي والديها، وتبدأ يسرا رحلة البحث عنهما إلى أن تنكشف الحقيقة فيما بعد، والحكاية من بطولة كل من دينا الشربيني وشيرين رضا.

وكانت المنصة التي تعرض مسلسل حدث بالفعل “حكاية لو بعد حين” قد طرحت إعلانا تشويقيا للحكاية الجديدة من المسلسل قبل بدء عرض حلقات الحكاية.


مواعيد عرض مسلسل حدث بالفعل

تعرض مجموعة قنوات cbc الحلقات في مواعيد مميزة لمسلسل حدث بالفعل حكاية “ولو بعد حين” حيث يذاع مسلسل حدث بالفعل عبر قناتي cbc، وcbc دراما، فيعرض على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً، كما يتم إعادته في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.


مواعيد إعادة مسلسل “حدث بالفعل”


 يعرض على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً، ويتم إعادته في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة.

مسلسل حدث بالفعل من عدة حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من 3 حلقات، وتعرض حاليا حكاية لو بعد حين  وهي من بطولة الفنانة دينا الشربيني، والفنانة شيرين رضا، وآخرين، والحكاية من إخراج وائل فرج، وتأليف فادي النجار.

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