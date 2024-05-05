الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة إلقاء ربة منزل من سيارة وخطف أولادها فى دمياط

صورة أرشيفية للاجهزة
صورة أرشيفية للاجهزة الأمنية

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية، متضمنًا قيام أحد الأشخاص بإلقاء زوجته من السيارة وخطف أنجاله بدمياط.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24 /4 /2024 حدثت مشادة كلامية بين (نجار - مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط)، وزوجته (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان دمياط) لخلافات أسرية بينهما وقيام الأول بتحرير محضر بقسم شرطة ثان دمياط ضد زوجته لعدم اهتمامها بأنجالهما وترك مسكن الزوجية.

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وعقب ذلك توجه لمدرسة نجله لرؤيته وقام باصطحابه رفقته، فحدث مشاجرة بينه وبين زوجته فقام بدفعها عنوة فلاحقته لسيارته وتمسكت بالباب الخلفي إلا أنها سقطت أرضًا وبسؤال الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.

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