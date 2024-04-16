محاولة خطف إعلامية شهيرة داخل سيارة.. وقرار من المحكمة

كشف المحامي علاء عابد عن تفاصيل واقعة خطف، من قِبل أحد سائقي إحدى الشركات بقيامه بخطف إعلامية شهيرة داخل سيارته أثناء إيصالها، حيث نجح المحامي علاء عابد في الحصول على حكم بحبس السائق وبتعويض قدره 100 مليون جنيه من إحدى الشركات.

وكشف المحامي علاء عابد في منشور عبر صفحة مكتبه على الفيسبوك، عن أن الحكم القضائي الصادر من محكمة الجنايات بحبس السائق المتهم بخطف حبيبة الشماع، ليس أول حكم قضائي يصدر ضد سائق من شركة، فقد سبق وتعرضت الإعلامية فيفيان الفقي، لواقعة مشابهة لواقعة حبيبة الشماع، وحاول سائق خطفها وسرقتها، ففتحت باب السيارة وألقت بنفسها أعلى الطريق، لتتقدم ببلاغ للجهات القضائية، وتحصل على حكم قضائي ضد السائق الهارب.

محاولة خطف الإعلامية فيفيان الفقي

كانت قد بدأت الواقعة حينما تعرضت فيها الإعلامية فيفيان الفقي للخطف كانت بتاريخ 7 فبراير 2022، عندما قام السائق محمود.ش، يعمل سائقًا بشركة، بمحاولة خطف المجني عليها فيفيان الفقي أثناء استقلالها السيارة، وغيّر المتهم خط السير المعتاد وفقًا للتطبيق، وأحكم إغلاق النوافذ والأبواب محاولًا خطف المجني عليها وسرقة متعلقاتها الشخصية، وما إن شعرت المجني عليها بالخطر قفزت من السيارة وارتطمت بالرصيف بمنطقة التجمع الأول.

وتقدم المحامي علاء عابد ببلاغ إلى الجهات القضائية، وتم قيده برقم 2537 لسنة 2022 جنح التجمع الأول، وأصدرت محكمة التجمع الأول حكمًا بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ عن واقعة السرقة والشروع في الخطف، كما ادعى المحامي ضد شركة نقل خاصة مدنيًا نظرًا لعدم تحريها الدقة في اختيار سائق الشركة على الوجه المطلوب، ولثبوت تسجيل السائقين لدى هذه الشركات ممن يتعاطون المواد المخدرة والمسجلين جنائيًا.