الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ريم مصطفى تتعاقد على بطولة "بيت الرفاعي" أمام أمير كرارة

ريم مصطفى
ريم مصطفى

تعاقدت الفنانة ريم مصطفى على بطولة المسلسل الدرامي الجديد “بيت الرفاعي” للنجم أمير كرارة والمقرر عرضه في رمضان 2024. 

ومن المنتظر أن تبدأ ريم مصطفى تصوير دورها بالعمل فور الانتهاء من التحضيرات الخاصة به وذلك خلال اسبوعين من الان حيث من المقرر أن تبدأ أسرة مسلسل بيت الرفاعي تصوير أولى مشاهده مطلع شهر ديسمبر المقبل. 

ويقوم المخرج حاليا بمعاينة أماكن التصوير المختلفة وترشيح الأبطال المشاركين في البطولة. 

ويجسد أمير كرارة خلال المسلسل شخصية دكتور حيث يدور العمل في إطار اجتماعي شعبي  بينما تلعب ريم مصطفى دور حبيبته ضمن أحداث المسلسل. 

يذكر أن مسلسل “بيت الرفاعي” كان يحمل في البداية اسم مبدئي حرب طروادة، ومكون من 30 حلقة، وتعاقد على المشاركة في بطولته  أمير كرارة، أحمد رزق، وسيد رجب، فيما تواصل الشركة المنتجة له إبرام التعاقدات والعمل من تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد نادر جلال. 

ريم مصطفى الفنانة ريم مصطفى بيت الرفاعي مسلسل بيت الرفاعي بيت الرفاعي أمير كرارة وريم مصطفي

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