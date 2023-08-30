الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ريم مصطفى تنهى إجازة الصيف الطويلة لأجل "أهل الكهف"

ريم مصطفى
ريم مصطفى

انتهت النجمة ريم مصطفى من تصوير آخر مشاهدها في فيلم "أهل الكهف" أمس الثلاثاء، حيث عادت ريم إلى القاهرة بعد إجازة صيف طويلة خارج مصر من أجل تصوير المشاهد الأخيرة لها في الفيلم، حيث كانت قد انتهت من معظم مشاهدها حتى شهر يونيو الماضى.

فيلم أهل الكهف 

فيلم "أهل الكهف" تشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، حيث تضم قائمة الأبطال: خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبدالرحمن أبوزهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

فيلم "أهل الكهف" مأخوذ عن رواية مسرحية من أربع فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، ويعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدموا بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارًا للموت.

يذكر أن ريم مصطفى ظهرت كضيفة شرف فيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمى والمعروض حاليًا في السينمات، حيث انطلق في موسم عيد الأضحى، والعمل يشارك في بطولته هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبوالسعود، إخراج أحمد عبدالوهاب.

والعمل يشارك في بطولته هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبوالسعود، إخراج أحمد عبدالوهاب.

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