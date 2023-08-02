الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد داود يبدأ تصوير مسلسله الجديد "زينهم" منتصف أغسطس الجاري

أحمد داود
أحمد داود

يبدأ الفنان أحمد داود تصوير أولى مشاهد مسلسله الدرامي الجديد “زينهم” منتصف شهر أغسطس الجاري. 

ويعكف أحمد داود حاليا على الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالعمل وذلك للإعلان عن النجوم المشاركة في البطولة حيث انتهى المخرج يحيى إسماعيل من معاينة كافة أماكن التصوير الخاصة بالعمل، ومن المقرر عرضه  فى الموسم الشتوى المقبل على إحدى قنوات الشركة  المتحدة. 

والمسلسل هو أول بطولة مطلقة لـ أحمد داوود وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإنتاج أروما والإخراج لـ يحيى إسماعيل. 

على جانب آخر انتهى النجم أحمد داود من التحضيرات الأولى للموسم الثاني من برنامج «الكونتينر» بعد أن حقق الموسم الأول نجاحًا كبيرًا بداية العام الجاري على شبكة قنوات “on”.

حيث من المقرر أن ينطلق  تصوير الموسم الثاني من البرنامج خلال الفترة المقبلة لعرضه على شبكة قنوات ON، حيث يخوض أحمد داود جولات مختلفة في عدد من المصانع المصرية التي تقدم منتجات تحت شعار «صنع في مصر» للبيع في السوق المصري والتصدير لكل دول العالم وتوفير العملة الصعبة ونشر المنتجات المصرية ذات الجودة العالية.

الموسم الأول من البرنامج عرض في فبراير الماضي وكان البرنامج يذاع أسبوعيًا من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً، ويسلط الضوء على نجاحات الصناعة المصرية وتصدير بعضها إلى الخارج خلال السنوات الماضية. 

 

وناقش البرنامج فكرة «عقدة الخواجة» وأن البعض لا يعرف قيمة بلده والصناعة المصرية، على الرغم من أن دول العالم تحاول أن تكون أفضل من مصر في بعض الصناعات التي تتميز بها الأيدي الوطنية كما سلط «الكونتينر» الضوء على تصنيع مصر لكل شيء من الإبرة إلى الصاروخ، سواء ملابس أو إكسسوار أو صناعات غذائية أو جلود أو أجهزة كهربائية أو حتى صناعات ثقيلة وصناعات مكملة، خاصةً في آخر 5 سنوات، ليخرج من الدولة يوميًا آلاف الكونتينرات المُحملة ببضاعة تحمل علامة «صُنِع في مصر» وتسافر إلى كل بلاد العالم، حتى أصبحت مصر مؤخرًا بها نقلة نوعية على الخريطة الصناعية، وأصبحت لاعبًا أساسيًا في العديد من الصناعات المتطورة.

أحمد داود الفنان أحمد داود زينهم مسلسل زينهم مسلسلات الموسم الشتوي

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