تفاصيل مشاركة ثراء جبيل فى كليب "ما وحشتكيش" لـ تامر حسنى

نشرت الفنانة ثراء جبيل مقطع من فيديو كليب مشاركتها مع تامر حسني، في أغنيته “ماوحشتكيش”، والمنتظر عرضه خلال أيام قليلة، وهو من ضمن ألبومه الجديد “هرمون السعادة”.

ونشرت ثراء جبيل جزءًا من الأغنية، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة: “كواليس أغنية ماوحشتكيش من ألبوم هرمون السعادة.. قريباً” .

تامر حسني يحتفل بالعام الميلادي الجديد مع زوجته





على الجانب الآخر، حرص الفنان تامر حسني على الاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2024، بطريقة خاصة، عبر نشر صورة له رفقة أولاده وبسمة بوسيل.

ونشر تامر حسني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة، وعلق عليها: “كل سنة وأنتم طيبين.. يا رب سنة أفضل على الجميع وعلى أمتنا العربية” .

https://www.instagram.com/tharaa.goubail/reel/C1imiFTO7Pq/