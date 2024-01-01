الأربعاء.. صالون الاوبرا الثقافي يناقش قيمة الانسان

تعقد دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، صالونا ثقافيا بعنوان قيمة الإنسان، وذلك في إطار الفعاليات التنويرية لوزارة الثقافة وضمن النشاط الثقافي والفكري للوزارة.

يأتي ذلك بحضور القس الدكتور ماركوس ناشد مرجان كاهن كنيسة السيدة العذراء بالنزهة والأستاذ بالكلية الإكليريكية ، والشيخ مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الديار المصرية، ويديره الاعلامى حسن الشاذلى وذلك فى السابعة مساء الأربعاء 3 يناير على المسرح الصغير .

حفلين لرائد موسيقى الجاز يحيي خليل

في سياق آخر، تقدم دار الأوبرا المصرية حفلين لرائد موسيقى الجاز يحيي خليل يستقبل بهما العام الجديد 2024 ويقامان فى القاهرة والإسكندرية الأول فى الثامنة مساء الجمعة 5 يناير، على مسرح سيد درويش "اوبرا الاسكندرية" ومساء الخميس 18 يناير على المسرح الصغير .

يقدم خليل خلال الحفلين عددا من أعماله الخاصة إلى جانب مجموعة من مؤلفات عظماء الجاز على مستوى العالم، كما يقدم لجمهوره عدد من أعمال عظماء الموسيقى العربية منهم محمد عبد الوهاب ، بليغ حمدي ، كمال الطويل وغيرهم .

وكان يحيى خليل قد عاد من زيارة للولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر مؤخرا ليواصل حفلاتة بالقاهرة والإسكندرية وذلك بعد ان نال عدة تكريمات وشارك فى عدد من الحفلات منها حفل متحف الفنون بمدينة ديترويت والتي تعد أكبر مدن ولاية ميتشجن الأمريكية، وذلك بمصاحبة الأوركسترا العربية الوطنية بقيادة المايسترو مايكل إبراهيم، وحفل الجمعية المصرية بمدينة شيكاغو.