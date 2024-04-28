الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الترجى يهزم الزمالك ويتوج بكأس الكئوس الإفريقية لكرة اليد

الزمالك والترجي في
الزمالك والترجي في كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

توج فريق الترجي التونسي ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية.

وكان الترجي قد حقق الفوز في المباراة بنتيجة 30-25 بفارق 5 أهداف، وهو نفس الفارق الذي انتهى عليه الشوط الأول بتقدم الفريق التونسي بنتيجة 16-11.

وكان الزمالك قد تأهل إلى نهائي البطولة بعد الانتصار على أمل سكيكدة الجزائري بنتيجة 30-26 في نصف النهائي، بينما فاز الترجي على الأهلي بنتيجة 25-21 في نصف النهائي.

وكان فريق الزمالك قد خسر أيضا بطولة السوبر الإفريقي المؤهلة لمونديال الأندية وذلك بعد الهزيمة أمام الأهلي في المباراة النهائية بنتيجة 23-21 في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة وهران الجزائرية.

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قائمة الزمالك في بطولة كأس الكئوس لكرة اليد

ضمت قائمة "يد الزمالك" المشاركة في البطولة كلا من: محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد مجدي - أحمد الأحمر - أكرم يسري - مؤمن زكي -أحمد حسام - عبدالله إمام- عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبدالغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبدالحميد العربي.

ويتكون الجهاز الفني لـ"يد الزمالك" من: حسن يسري رئيسًا للجهاز، ومجدي أبو المجد مديرًا فنيًا، وإيهاب محسن مدربًا عامًا، ومحيي صلاح  مدربًا لحراس المرمى، وأشرف عز الدين رئيسًا للجهاز الطبي، وجمال شعبان مديرًا إداريًا، ومحمد سامي أبو وردة إداريًا، ومحمد أشرف إخصائيًا للعلاج الطبيعي، وشريف حسين مدلكًا، وعلاء الدين أحمد محللًا للأداء، ومحمد علي مسئولًا للمهمات.
 

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