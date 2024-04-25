تعديل موعد مباراة الزمالك وشبيبة الجزائري في الكؤوس الإفريقية لليد

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، تعديلًا على موعد مباراة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، مع نظيره شبيبة أمل سكيكدة الجزائري، في الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

وكان من المفترض أن تكون المباراة في التاسعة مساءً اليوم الخميس، وتم تغيير الموعد ليكون في الثامنة، في صالة المركب الأولمبي بمدينة وهران الجزائرية التي تستضيف البطولة.

ونجح الكوماندوز في التأهل لدور نصف النهائي، بعد اجتياز دوري المجموعات والدور الرئيسي، بالعلامة الكاملة.

ويسعى يد الزمالك إلى الحفاظ على اللقب الإفريقي للعام الثالث على التوالي، بعد التتويج به آخر نسختين على حساب النادي الأهلي.

قائمة يد الزمالك للمشاركة في بطولة إفريقيا

وتضم قائمة “يد الزمالك” المشاركة في البطولة كل من: محمود خليل فلفل – هشام السبكي – أحمد الأحمر – أحمد مجدي – أكرم يسري – مؤمن زكي -أحمد حسام – عبدالله إمام- عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن دودو – مازن رضا – محمد ياسين – عمر الفولي – محمد رضا فراد – محمد عبدالغني – محمد البسيوني مودي – أحمد سامح – زياد حشاد – خالد وليد – شادي خليل – عبدالحميد العربي.

ويتكون الجهاز الفني لـ”يد الزمالك” من: حسن يسري رئيسًا للجهاز، ومجدي أبو المجد مديرًا فنيًا، وإيهاب محسن مدربًا عامًا، ومحيي صلاح مدربًا لحراس المرمى، وأشرف عز الدين رئيسًا للجهاز الطبي، وجمال شعبان مديرًا إداريًا، ومحمد سامي أبو وردة إداريًا، ومحمد أشرف أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وشريف حسين مدلكًا، وعلاء الدين أحمد محللًا للأداء، ومحمد علي مسؤولًا للمهمات.

وفي السياق ذاته، تأهل كوماندوز يد الزمالك، لنصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، على حساب الأبيار الجزائري بنتيجة 28- 25، الثلاثاء الماضي، في ثاني مواجهات الدور الرئيسي.

قدم الفارس الأبيض، أداء جيدًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفارس الأبيض بنتيجة 14 - 11، وفي الشوط الثاني، وواصل أبناء القلعة البيضاء سيطرتهم على مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الكوماندوز بنتيجة 28/25.

وتٌوج محمود خليل فلفل حارس الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، بجائزة رجل المباراة، بعد المستوى المميز الذي قدمه في اللقاء، ومساهمته في فوز الكوماندوز على الفريق الجزائري.