الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تعديل موعد مباراة الزمالك وشبيبة الجزائري في الكؤوس الإفريقية لليد

يد الزمالك
يد الزمالك

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، تعديلًا على موعد مباراة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، مع نظيره شبيبة أمل سكيكدة الجزائري، في الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

وكان من المفترض أن تكون المباراة في التاسعة مساءً اليوم الخميس، وتم تغيير الموعد ليكون في الثامنة، في صالة المركب الأولمبي بمدينة وهران الجزائرية التي تستضيف البطولة.

ونجح الكوماندوز في التأهل لدور نصف النهائي، بعد اجتياز دوري المجموعات والدور الرئيسي، بالعلامة الكاملة.

ويسعى يد الزمالك إلى الحفاظ على اللقب الإفريقي للعام الثالث على التوالي، بعد التتويج به آخر نسختين على حساب النادي الأهلي.

قائمة يد الزمالك للمشاركة في بطولة إفريقيا

وتضم قائمة “يد الزمالك” المشاركة في البطولة كل من: محمود خليل فلفل – هشام السبكي – أحمد الأحمر – أحمد مجدي – أكرم يسري – مؤمن زكي -أحمد حسام – عبدالله إمام- عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن دودو – مازن رضا – محمد ياسين – عمر الفولي – محمد رضا فراد – محمد عبدالغني – محمد البسيوني مودي – أحمد سامح – زياد حشاد – خالد وليد – شادي خليل – عبدالحميد العربي.

ويتكون الجهاز الفني لـ”يد الزمالك” من: حسن يسري رئيسًا للجهاز، ومجدي أبو المجد مديرًا فنيًا، وإيهاب محسن مدربًا عامًا، ومحيي صلاح مدربًا لحراس المرمى، وأشرف عز الدين رئيسًا للجهاز الطبي، وجمال شعبان مديرًا إداريًا، ومحمد سامي أبو وردة إداريًا، ومحمد أشرف أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وشريف حسين مدلكًا، وعلاء الدين أحمد محللًا للأداء، ومحمد علي مسؤولًا للمهمات.

وفي السياق ذاته، تأهل كوماندوز يد الزمالك، لنصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، على حساب الأبيار الجزائري بنتيجة 28- 25،  الثلاثاء الماضي، في ثاني مواجهات الدور الرئيسي.

قدم الفارس الأبيض، أداء جيدًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفارس الأبيض بنتيجة 14 - 11، وفي الشوط الثاني، وواصل أبناء القلعة البيضاء سيطرتهم على مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الكوماندوز بنتيجة 28/25.

وتٌوج محمود خليل فلفل حارس الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، بجائزة رجل المباراة، بعد المستوى المميز الذي قدمه في اللقاء، ومساهمته في فوز الكوماندوز على الفريق الجزائري.

يد الزمالك بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس الزمالك الاتحاد الإفريقي لكرة اليد شبيبة أمل سكيكدة الجزائري

مواد متعلقة

الزمالك يتأهل لنصف نهائى بطولة إفريقيا لليد بعد الفوز على الأبيار الجزائرى

رجال الزمالك يواجهون بطل الكونغو وسيدات الأهلى ضد الأبيار فى بطولة أفريقيا لليد

وفد الكاف يطمئن على بعثة الزمالك لليد فى الجزائر

يد الزمالك يتأهل لنهائي السوبر الإفريقي بالفوز على جي إس كي الكونغولي

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

قرار عاجل من النيابة العامة بحق مغتصب طفلة مدينة نصر

عاجل.. "اجتياح رفح".. تسارع فى الأحداث بعد موافقة تل أبيب على خطة العملية العسكرية

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

طبيب يدمِّر أنف مريض بالجيزة.. "عمله عاهة مستديمة"

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

صور

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. إنطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

محطة تل أبيب

المزيد

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح