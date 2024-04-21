الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

وفد الكاف يطمئن على بعثة الزمالك لليد فى الجزائر

يد الزمالك
يد الزمالك

حرص وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، على الحضور لفندق إقامة بعثة فريق الزمالك، في مدينة وهران الجزائرية، للاطمئنان على أحوال الفريق خلال فترة الإقامة.

وتواجد محمد سامي إداري الفريق والدكتور محمد شريف وشريف حسين عضوا الجهاز الطبي من جانب نادي الزمالك، للتأكيد على أن كل الأمور الخاصة ببعثة الأبيض على ما يرام سواء الإقامة أو التغذية أو كل الأمور الإدارية، وهناك تعاون من الجانب الجزائري.

ونجح "يد الزمالك" في التأهل للدور الرئيسي من بطولة كأس إفريقيا للأندية أبطال الكئوس.

وأعرب مجدي أبو المجد المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، عن سعادته بفوز فريقه على الترجي التونسي، في المباراة التي جمعتهما مساء الأمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكئوس.

وقال "أبو المجد" في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "الحمدلله على الفوز والأداء، واجهنا فريقا قويا، ولكن كان لدينا تركيز كامل قبل المباراة من أجل تحقيق الفوز والتأهل للدور القادم".

وواصل: "الفريق مر بظروف صعبة في أخر موسمين،  والاستراتيجية الفنية اختلفت من مدرب لأخر، لكن مدرسة الزمالك تعتمد على القوة البدنية والثبات".

وتابع:"نسعى إلى صناعة شكل جديد للزمالك،  واعد خلال عام أن يصل الفريق إلى الشكل المرضي للجميع".


وتابع: "لن يكون هناك مدرب يملك أحمد الأحمر، ولا نستطيع التسجيل، فهو مثل المايسترو الذي يستطيع امتلاك الكرة ويكون محور اللعب للفريق".

وأضاف:"الزمالك رغم الظروف الصعبة كان على منصات التتويج في أكثر من مناسبة، ونسعى إلى تطوير مستوى العناصر الشابة خلال الفترة المقبلة، حيث شهدت مباراة الترجي مشاركة لاعبين من مواليد ٢٠٠٤ و٢٠٠٢ وهم من مكاسب اللقاء".


واختتم: "نشكر الجزائر على حسن الاستقبال الحفاوة التي وجدناها في مدينة وهران".

 

وفاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على الترجي التونسي، بنتيجة 37 - 32، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، على صالة قصر الرياضة بمدينة وهران الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكئوس.

قدم لاعبو الزمالك، أداءً مميزًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بنتيجة 19 - 15، وواصل أبناء القلعة البيضاء سيطرتهم على مجريات الشوط الثاني، ليحسم كوماندوز اليد اللقاء بنتيجة 37 - 32.

وتوج أحمد الأحمر لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، بجائزة رجل المباراة، بعد المستوى المميز الذي قدمه في لقاء اليوم، ومساهمته في فوز الكوماندوز على بطل تونس.

وتضم قائمة "يد الزمالك" المشاركة في البطولة كلا من: محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد مجدي - أحمد الأحمر - أكرم يسري - مؤمن زكي -أحمد حسام - عبدالله إمام- عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبدالغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبدالحميد العربي.

الزمالك الاتحاد الافريقى اليد مدينة وهران الجزائرية وهران

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