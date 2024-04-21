ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

مواجهة مرتقبة سيخوضها فريق الزمالك، عندما يواجه نظيره دريمز الغاني، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويطمح الزمالك لتحقيق فوز مريح على أرضه، قبل خوض مواجهة الإياب في كوماسي.

ويعد فريق دريمز أحد الفرق الصاعدة في كرة القدم الإفريقية، حيث تمكن من بلوغ الأدوار الإقصائية لإحدى بطولتي الأندية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، بعد بلوغه نصف نهائي كأس الكونفيدرالية.

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى الكونفيدرالية؟

تأسس نادي دريمز عام 2009، حيث تنافس في البداية في الدوريات الأدنى في غانا، قبل أن يتأهل لدوري الدرجة الثانية الغاني عام 2014.

وتأهل دريمز للمشاركة في الدوري الممتاز الغاني للمرة الأولى في موسم 2015-2016، قبل أن يتم إسقاط الفريق وإقرار هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى، بقرار من اللجنة التأديبية للاتحاد الغاني لكرة القدم، بسبب وجود خطأ في تسجيل أحد اللاعبين.

وفي موسم 2018، شارك دريمز في الدوري الممتاز الغاني، وتمكن من إنهاء الموسم في المركز السادس.

وفي موسم 2022-2023، حصد دريمز لقب كأس غانا، بعد الفوز على فريق (الملك فيصل) في المباراة النهائية، ليتوج بأول محلي في تاريخه.

مشوار دريمز فى الموسم الحالى للدورى الغانى

يحتل فريق دريمز حاليا المركز الرابع عشر في ترتيب أندية الدوري الغاني الممتاز، برصيد 31 نقطة (من 24 مباراة)، جمعها من 8 انتصارات، و7 تعادلات، مقابل 9 هزائم.

وسجل دريمز حتى الآن، 26 هدفا، بينما سكنت شباكه 26 هدفا.

مشوار دريمز فى كأس الكونفيدرالية 2023-2024

بدأ فريق دريمز، مشواره في النسخة الحالية لكأس الكونفيدرالية من الدور التمهيدي الأول، حيث واجه نظيره ميلو إف سي الغيني.

وتعادل دريمز، خارج ملعبه ذهابا بهدف لمثله، قبل أن يحقق الفريق الغاني، الفوز إيابا، بهدفين مقابل هدف.

وفي الدور التمهيدي الثاني، التقى دريمز، مع كالون السيراليوني. وفاز الفريق الغاني، ذهابا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتعادل الفريقان، إيابا، بهدف لمثله، ليتأهل دريمز إلى دور المجموعات للبطولة.

وأوقعت قرعة دور المجموعات، فريق دريمز الغاني، في المجموعة الثالثة، رفقة كل النادي الإفريقي التونسي، ريفرز يونايتد النيجيري، أكاديميكا دو لوبيتو الأنجولي.

وتمكن دريمز، من احتلال صدارة المجموعة، برصيد 12 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على ريفرز يونايتد، ليعبر إلى الدور ربع النهائي لكأس الكونفيدرالية.

واستهل دريمز، مشواره في دور المجموعات، بالخسارة من الإفريقي التونسي، بهدفين دون رد، ليتغلب بعدها على ريفرز يونايتد بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثانية.

وفي الجولة الثالثة، حقق دريمز، فوزا ثمينا خارج الديار، على أكاديميكا دو لوبيتو الأنجولي، بثلاثة أهداف لهدفين، قبل أن يحقق الفريق الغاني، الفوز على ملعبه، أمام نظيره الأنجولى، برباعية نظيفة، في الجولة الرابعة.

وفي الجولة الخامسة، تغلب دريمز على النادي الإفريقي التونسي، بهدف نظيف، قبل أن يخسر بصعوبة أمام مضيفه ريفرز يونايتد، بهدفين مقابل هدف، في الجولة السادسة.

وخلال مشواره في دور المجموعات، سجل دريمز، 11 هدفا مقابل 7 أهداف سكنت شباكه.

وفي الدور ربع النهائي، التقى دريمز، مع الملعب المالي، حيث تمكن الفريق الغاني، من الفوز ذهابا خارج ملعبه، بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتعادل الفريقان إيابا، بهدف لكل منهما.

أبرز لاعبى فريق دريمز الغانى

تضم قائمة دريمز الغاني العديد من اللاعبين الشباب إلى جانب بعض النجوم أصحاب الخبرات.

ويأتي في مقدمة نجوم فريق دريمز، جون أنتوي، النجم السابق للأهلي والإسماعيلي وبيراميدز، والذي عاد مجددا لفريقه الأم الذي بدأ فيه مسيرته الكروية، بعد مسيرته احترافية خارجية طويلة، كان آخرها مع الفيصلي الأردني، في عام 2023.

كما تضم قائمة دريمز، صانع الألعاب الشاب، عبدالعزيز عيسى، والبالغ من العمر 18 عاما، إلى جانب المهاجم أجينيم بواتينج مينساه، صاحب الـ 27 عاما.

المدير الفنى لدريمز الغانى

يتولى المدرب عبدالكريم زيتو، مهمة تدريب دريمز الغاني، في ولايته الثالثة مع الفريق.

وتولى زيتو، منصب المدير التقني للنادي، في عام 2018، قبل أن يتولى في العام ذاته، منصب المدير الفني للفريق.

وعاد زيتو، في عام 2022، ليتولى تدريب دريمز لنحو شهرين فقط، قبل أن يعود في ديسمبر عام 2022، ليتولى دريمز، في ولايته الثالثة.

طريقة اللعب

يعتمد عبدالكريم زيتو، المدير الفني لدريمز على العديد من طرق اللعب المختلفة من بينها 3-1-4-2، و3-4-1-2 و4-2-3-1

