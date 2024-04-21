تشكيل الزمالك المتوقع أمام دريمز الغاني في الكونفدرالية والموعد والقنوات الناقلة، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة البيضاء، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، في ذهاب الدور نصف النهائي من المسابقة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام دريمز الغاني في الكونفدرالية

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - إبراهيما نداي.

خط وسط الملعب: نبيل عماد دونجا - أحمد حمدي – موتيابا.

في خط الهجوم: شيكابالا - مصطفى شلبي - سيف الجزيري.

موعد مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في الكونفدرالية

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، نظيره دريمز الغانى، في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية، على إستاد “القاهرة الدولي”، بحضور 30 ألف مشجع.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني، اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما تُقام مباراة الإياب بين الزمالك ودريمز في كأس الكونفدرالية، في غانا، يوم 28 من أبريل الجارى.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في الكونفدرالية

تُذاع مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في كأس الكونفدرالية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية الناقل الحصري للمسابقة، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 6

حكم مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في الكونفدرالية

يُدير مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في كأس الكونفدرالية، الحكم الرواندي "صامويل أويكوندا"، ويساعده كلًا من الأنجولي إيفينالدو ميريليس والمالي موديبو ساماكي، ومعهم المالي بوبو تراوري حكمًا رابعًا.

بينما سيكون الجنوب إفريقي "مكاليما زينيث" حكم فيديو، ومواطنه توم أبونجيل مساعد حكم فيديو، ويراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبد الصادق، فى حين يراقب الحكام الغيني أبوبكر دومبيا.