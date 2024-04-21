الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشافي يعلن قائمة برشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

برشلونة
برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويحل فريق برشلونة ضيفًا على غريمه التقليدي ريال مدريد، في كلاسيكو ناري على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني

وجاءت قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - إيناكي بينيا - دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - إينييجو مارتينيز - جول كوندي - باو كوبارسي - هيكتور فورت - ماركوس ألونسو.

خط وسط الملعب: أوريول روميو - فرينكي دي يونج – بيدري - إلكاي جوندوجان - فيرمين لوبيز.

في خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - فيتور روكي - جواو فيليكس - فيران توريس - لامين يامال - رافينيا.

 

غيابات برشلونة أمام ريال مدريد 

ولم تشهد قائمة برشلونة أي غيابات، باستثناء جافي وأليخاندرو بالدي؛ بسبب إصابتهما التي ستتسبب في غيابهما حتى نهاية الموسم الجاري.

حكم مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

ويُدير مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، الحكم سيزار سوتو جرادو.

 

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ترتيب ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق ريال مدريد، بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة.

بينما يتواجد فريق برشلونة، بقيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري  الإسباني برصيد 70 نقطة.

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