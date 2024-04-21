الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

صراع اللقب يشعل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة

يستضيف فريق ريال مدريد غريمه الأزلي برشلونة، في كلاسيكو ناري على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كلاسيكو ناري 

ويسعى فريق ريال مدريد، بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل تأمين صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني ومحاولة التتويج باللقب هذا الموسم، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويخوض فريق ريال مدريد مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة للغاية، بعدما تأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ونجح ريال مدريد في تخطي عقبة مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعد تعادلهما إيجابيًا بنتيجة 4-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور ربع النهائي.

في المقابل، يرغب فريق برشلونة، بقيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، في محاولة منه لمصالحة الجماهير، بجانب تقليص الفارق مع ريال مدريد والاقتراب من لقب الدوري الإسباني رغم صعوبة الأمر.

لذلك يعلم فريق برشلونة أن هذه المباراة لا تقبل القسمة على اثنين، في ظل صراعه الشرس مع غريمه ريال مدريد على التتويج بلقب الليجا خلال الموسم الحالي.

ويدخل فريق برشلونة هذا اللقاء وسط معنويات منخفضة، بعدما ودّع بطولة دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان، عقب الخسارة بريمونتادا قوية من النادي الفرنسي بنتيجة 6-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور ربع النهائي.

حكم مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

ويُدير مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، الحكم "سيزار سوتو جرادو".

txt

ميسي يسجل ثنائية ويقود إنتر ميامي لصدارة الدوري الأمريكي

txt

الزمالك يسعى لتحقيق فوز كبير على دريمز الغانى فى ذهاب نصف نهائى الكونفيدرالية

txt

مؤتمر أنشيلوتى: برشلونة فريق تنافسى.. وقريبون من حصد لقب الليجا

txt

مؤتمر تشافى: خسارة البارسا فى الكلاسيكو تعنى انتهاء الصراع على اللقب

ترتيب ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، متفوقًا على برشلونة صاحب الوصافة برصيد 70 نقطة.

يذكر أن مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين، قد انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1.

ريال مدريد برشلونة الدوري الاسباني كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة كلاسيكو الدوري الإسباني

مواد متعلقة

مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام رين في الدوري الفرنسي

أنشيلوتى يعلن قائمة ريال مدريد أمام برشلونة فى الكلاسيكو

مؤتمر أنشيلوتى: برشلونة فريق تنافسى.. وقريبون من حصد لقب الليجا

الدنماركى أندرياس كريستنسن يحسم مستقبله مع برشلونة

موقف زيدان من تدريب بايرن ميونخ خلفًا لـ"توخيل"

مواعيد مباريات اليوم السبت 20-4-2024 والقنوات الناقلة

مانشستر سيتى يتفوق على تشيلسى فى تاريخ المواجهات بـ"كأس الاتحاد"

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

عاجل| لحظات الرعب.. ماذا حدث خلف جدران البيت الأبيض خلال الهجمات الإيرانية الإسرائيلية؟

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

"لا خسائر".. السيطرة على حريق مروع بمسجد عبد الرحمن في الباجور

التفاصيل الكاملة لمقتل سائق توك توك وضبط الجاني في المنوفية

بسبب خلافات مالية.. محاكمة عامل قتل شابا في المطرية

حكاية مآساوية في قرية طه شبرا.. مقتل شاب على يد شخصين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

محاولات أهل الشر

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

د.أحمد الخميسى

طهران والأمريكان.. شبح حرب كبيرة

ماجد حبته

مع جنوب إفريقيا الشقيقة

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل