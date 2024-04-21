صراع اللقب يشعل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

يستضيف فريق ريال مدريد غريمه الأزلي برشلونة، في كلاسيكو ناري على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كلاسيكو ناري

ويسعى فريق ريال مدريد، بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل تأمين صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني ومحاولة التتويج باللقب هذا الموسم، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويخوض فريق ريال مدريد مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة للغاية، بعدما تأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ونجح ريال مدريد في تخطي عقبة مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعد تعادلهما إيجابيًا بنتيجة 4-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور ربع النهائي.

في المقابل، يرغب فريق برشلونة، بقيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، في محاولة منه لمصالحة الجماهير، بجانب تقليص الفارق مع ريال مدريد والاقتراب من لقب الدوري الإسباني رغم صعوبة الأمر.

لذلك يعلم فريق برشلونة أن هذه المباراة لا تقبل القسمة على اثنين، في ظل صراعه الشرس مع غريمه ريال مدريد على التتويج بلقب الليجا خلال الموسم الحالي.

ويدخل فريق برشلونة هذا اللقاء وسط معنويات منخفضة، بعدما ودّع بطولة دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان، عقب الخسارة بريمونتادا قوية من النادي الفرنسي بنتيجة 6-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور ربع النهائي.

حكم مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

ويُدير مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، الحكم "سيزار سوتو جرادو".

ترتيب ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، متفوقًا على برشلونة صاحب الوصافة برصيد 70 نقطة.

يذكر أن مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين، قد انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1.