الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ميسي يسجل ثنائية ويقود إنتر ميامي لصدارة الدوري الأمريكي

ميسي
ميسي

قاد بطل العالم ليونيل ميسي إنتر ميامي للفوز على ضيفه ناشفيل بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم، اليوم الأحد.

الضيوف تقدموا مبكرا عبر هدف عكسي من فرانكو نيجري في الدقيقة الثانية، لكن إنتر ميامي عادل النتيجة بعد 9 دقائق فقط عبر نجمه ليونيل ميسي.

وعاد الدولي الأرجنتيني ليصنع الهدف الثاني من ركلة ركنية سجلها زميله سيرخيو بوسكيتس في الدقيقة 39، وذلك قبل أن يؤمن ميسي النقاط الثلاث بتسجيل الهدف الثالث من نقطة الجزاء عند الدقيقة 81، محرزا هدفه السابع خلال 6 مباريات بالدوري الأميركي.

الفوز صعد بإنتر ميامي إلى صدارة ترتيب المنطقة الشرقية قبل مباراة نيويورك ريد بولز في نفس اليوم برصيد 18 نقطة، بينما تجمد رصيد ناشفيل عند 7 نقاط في المركز 14.

ميسى ليونيل ميسى إنتر ميامي الدوري الأميركي ناشفيل

مواد متعلقة

ميسى يسجل ويقود إنتر ميامى لصدارة الدورى الأمريكى

الأكثر قراءة

عاجل| لحظات الرعب.. ماذا حدث خلف جدران البيت الأبيض خلال الهجمات الإيرانية الإسرائيلية؟

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

"لا خسائر".. السيطرة على حريق مروع بمسجد عبد الرحمن في الباجور

التفاصيل الكاملة لمقتل سائق توك توك وضبط الجاني في المنوفية

حكاية مآساوية في قرية طه شبرا.. مقتل شاب على يد شخصين

بسبب خلافات مالية.. محاكمة عامل قتل شابا في المطرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

محاولات أهل الشر

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

د.أحمد الخميسى

طهران والأمريكان.. شبح حرب كبيرة

ماجد حبته

مع جنوب إفريقيا الشقيقة

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل