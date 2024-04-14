الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ميسى يسجل ويقود إنتر ميامى لصدارة الدورى الأمريكى

ميسي
ميسي

سجل ليونيل ميسي هدفه الخامس وأضاف تمريرة حاسمة وسجل لويس سواريز هدف الفوز في الدقيقة 71 ليقود إنتر ميامي للفوز على سبورتنج كانساس سيتي 3-2 الأحد أمام ثالث أكبر جمهور في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وبهذا الفوز رفع إنتر ميامي رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي.

بلغ عدد المتفرجين في لقاء إنتر ميامي وسبورتنج كانساس 72.610 في ملعب أروهيد.

افتتح كانساس النتيجة في الدقيقة 6 من عمر شوط اللقاء الأول عن طريق إيريك تومي.

عدّل إنتر ميامي النتيجة في الدقيقة 18 عن طريق دييجو جوميز ومن صناعة ليونيل ميسي.

وأضاف إنتر ميامي هدفه الثاني في الدقيقة 51 من عن طريق ليونيل ميسي، ثم سجل فريق كانساس هدف التعديل في الدقيقة 58 عن طريق إيريك تومي.

أحرز إنتر ميامي هدف فوزه في الدقيقة 71 عن طريق لويس سواريز الذي استغل خطأ دفاعيًا.

ميسى ليونيل ميسى إنتر ميامي كانساس سيتي الدوري الامريكي

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