فى أول لقاء بعد عودته من الإصابة.. ميسى يسجل ويصنع فى تعادل إنتر ميامى بالدورى الأمريكى

عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي وساهم في إنقاذ فريقه إنتر ميامي، من الهزيمة في الدوري الأمريكي، ليتعادل مع كولورادو رابيدز أمس الأحد.

وسجل ميسي بعد وقت قصير من نزوله لأرض الملعب في الشوط الثاني، وساعد ليو أفونسو على إحراز الهدف الثاني بعد دقيقتين.

لكن لاعب كولورادو، كول باسيت، سجل التعادل في الدقيقة 88، وانتهت المباراة 2-2.

ويعتبر هذا أول ظهور لميسي مع إنتر ميامي منذ إصابته في مباراة كأس أبطال الكونكاكاف أمام ناشفيل في 13 مارس الماضي.

وغاب ليو عن 4 مباريات لإنتر ميامي منذ ذلك الحين، بالإضافة إلى مباراتين مع منتخب الأرجنتين.

ولم يضع البرغوث الكثير من الوقت لإعلان عودته القوية.

جاء هدف ميسي في الدقيقة 58، حيث سدد كرة قوية تجاوزت حارس كولورادو زاك ستيفن واصطدمت بالقائم الأيسر، ثم سكنت الشباك.

وبعد وقت قصير من استئناف اللعب، أرسل ميسي تمريرة إلى ديفيد رويز، الذي وجد أفونسو وحيدًا، ليحرز الهدف الثاني.