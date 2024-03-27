الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

في غياب ميسي.. الأرجنتين تمطر شباك كوستاريكا بثلاثية وديًا

منتخب الأرجنتين
منتخب الأرجنتين

حقق منتخب الأرجنتين فوزًا كبيرًا على نظيره كوستاريكا بنتيجة 3-1، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب "لوس أنجلوس" بكاليفورنيا، صباح اليوم الأربعاء، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

تأتي هذه المباراة في إطار استعدادات منتخبي الأرجنتين وكوستاريكا لخوض المنافسات الدولية المقبلة.

الأرجنتين تمطر شباك كوستاريكا بثلاثية

وافتتح مانفريد أوجالدى أهداف المباراة، بهدفه لصالح منتخب بلاده كوستاريكا في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول، قبل أن يُدرك أنخيل دي ماريا التعادل للأرجنتين في الدقيقة 52 في بداية الشوط الثاني.

وبعد أربع دقائق فقط، تمكّن ألكسيس ماك أليستر من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين، ليُضيف لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث في الدقيقة 77 من زمن اللقاء.

وشهدت المباراة الودية بين الأرجنتين وكوستاريكا غياب النجم ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي؛ بسبب معاناته من الإصابة، والتي تسببت في غيابه أيضًا عن مواجهة السلفادور الأولي، والتي انتهت بفوز الأرجنتين بثلاثية نظيفة. لمطالعة التفاصيل من هنا.

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موعد مباراة منتخب الأرجنتين المقبلة

ويستعد المنتخب الأرجنتيني لاستكمال مشواره في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يلتقي مع نظيره التشيلي في شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات.

يذكر أن منتخب الأرجنتين سيشارك في كوبا أمريكا 2024، ضمن المجموعة الأولى، التي تضم كلًا من بيرو وتشيلي، والفائز من ملحق كونكاكاف بين كندا وترينداد وتوباجو.

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