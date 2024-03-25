الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دورة المتحدة الرمضانية.. مواجهة نارية بين "الحياة" و"CBC".. و"سينرجى" يتحدى "ON E"

فريق سينرجي
فريق سينرجي

تتواصل مباريات النسخة الثانية من الدورة الرمضانية الكروية التى تنظمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتُقام مباريات دورة "المتحدة" الرمضانية على ملاعب شباب الجزيرة، وذلك خلال الفترة من 22 مارس الجاري وحتى يوم 2 أبريل المقبل.

مواجهات نارية في اليوم الرابع من دورة "المتحدة"

وتشهد، مساء اليوم الإثنين، إقامة 5 مباريات في دورة "المتحدة"، وذلك لليوم الرابع على التوالي، وسط منافسة قوية وشرسة وندية كبيرة بين كل الفرق المتنافسة، الراغبة جميعًا فى تحقيق الفوز، لمواصلة المشوار نحو المباراة النهائية، والتتويج باللقب.

- وتنطلق المباراة الأولى بمواجهة فريق "مبتدا" نظيره "المتحدة United" في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- يلتقي فريق "إكسترا لايف" نظيره "Estadat" في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً.

- يواجه فريق "Bee interactive" نظيره قناة "الوثائقية" في الساعة التاسعة والنصف مساءً.

- يخوض فريق "الحياة" مواجهة نارية أمام نظيره "سي بي سي" في الساعة العاشرة والربع مساءً.

- بينما يواجه فريق "سينرجي films" نظيره "ON E" في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

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يذكر أن قناة "الحياة" تحمل لقب النسخة الأولى لدورة "المتحدة" الرمضانية، بعد تغلب فريقها على "القاهرة الإخبارية" فى المباراة النهائية بنتيجة 3-0.

بينما توج فريق "أون تايم سبورتس" بالمركز الثالث، بعد الفوز على "سينرجى" بهدفين نظيفين.

المتحدة دورة المتحدة الرمضانية 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 سينرجى الحياة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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