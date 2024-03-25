علي فرج يواصل يتصدر التصنيف العالمي للاسكواش

يواصل علي فرج، المصنف الأول عالميًا وبطل وادي دجلة، التصنيف العالمي للاسكواش لمحترفي الرجال.

علي فرج يواصل تصدر التصنيف العالمي للاسكواش

وأعلنت رابطة محترفين الاسكواش، اليوم، التصنيف العالمي الجديد لمحترفي الإسكواش رسميًا، والذي شهد استمرار اعتلاء "علي فرج" على عرش التصنيف، وذلك للأسبوع الـ43 على التوالي، والـ201 في تاريخه.

يليه النيوزيلندي "بول كول" صاحب الوصافة، ثم البيروفي دييجو إلياس في المركز الثالث في التصنيف العالمي للاسكواش.

بينما تواجد "مصطفى عسل"، نجم الأهلي، في المركز الرابع، يليه مواطنه "كريم عبد الجواد" في المركز الخامس، ثم "مازن هشام" في المركز السادس.

في حين يتواجد الإنجليزي محمد الشوربجي في المركز السابع، يليه "طارق مؤمن" ثامنًا، ثم الإنجليزي مروان الشوربجي في المركز التاسع، ثم الفرنسي فيكتور كروين في المركز العاشر.

ويتواجد "يوسف سليمان" في المركز الثاني عشر، يليه "علي أبو العينين" الذي تقدم إلى المركز الثالث عشر، ثم "يوسف إبراهيم" في المركز السادس عشر، ثم "فارس دسوقي" في المركز الثامن عشر، و"محمد الشربيني" في المركز التاسع عشر.

يذكر أن علي فرج قد توّج بلقب بطولة هيوستن المفتوحة للاسكواش، عقب الفوز على مواطنه مازن هشام في المباراة النهائية، ليُحقق "فرج" خامس ألقابه في الموسم الحالي 2023/2024.

وتُعد بطولة هيوستن للإسكواش- إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش للرجال- والمقامة بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألاف دولار.