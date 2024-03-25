الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

علي فرج يواصل يتصدر التصنيف العالمي للاسكواش

علي فرج
علي فرج

يواصل علي فرج، المصنف الأول عالميًا وبطل وادي دجلة، التصنيف العالمي للاسكواش لمحترفي الرجال.

علي فرج يواصل تصدر التصنيف العالمي للاسكواش

وأعلنت رابطة محترفين الاسكواش، اليوم، التصنيف العالمي الجديد لمحترفي الإسكواش رسميًا، والذي شهد استمرار اعتلاء "علي فرج" على عرش التصنيف، وذلك للأسبوع الـ43 على التوالي، والـ201 في تاريخه.

 يليه النيوزيلندي "بول كول" صاحب الوصافة، ثم البيروفي دييجو إلياس في المركز الثالث في التصنيف العالمي للاسكواش.

 

بينما تواجد "مصطفى عسل"، نجم الأهلي، في المركز الرابع، يليه مواطنه "كريم عبد الجواد" في المركز الخامس، ثم "مازن هشام" في المركز السادس.

في حين يتواجد الإنجليزي محمد الشوربجي في المركز السابع، يليه "طارق مؤمن" ثامنًا، ثم الإنجليزي مروان الشوربجي في المركز التاسع، ثم الفرنسي فيكتور كروين في المركز العاشر.

ويتواجد "يوسف سليمان" في المركز الثاني عشر، يليه "علي أبو العينين" الذي تقدم إلى المركز الثالث عشر، ثم "يوسف إبراهيم" في المركز السادس عشر، ثم "فارس دسوقي" في المركز الثامن عشر، و"محمد الشربيني" في المركز التاسع عشر.

 

txt

أول تعليق من إمام عاشور بعد خضوعه لعملية جراحية فى الكتف

txt

نور الشربيني تحافظ على صدارة تصنيف الاسكواش العالمي

 

يذكر أن علي فرج قد توّج بلقب بطولة هيوستن المفتوحة للاسكواش، عقب الفوز على مواطنه مازن هشام في المباراة النهائية، ليُحقق "فرج" خامس ألقابه في الموسم الحالي 2023/2024.

وتُعد بطولة هيوستن للإسكواش- إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش للرجال- والمقامة بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألاف دولار.

علي فرج الاسكواش التصنيف العالمي للاسكواش تصنيف الاسكواش وادي دجلة

الأكثر قراءة

عاجل| تزايد حالات الاغتصاب فى غزة يثير قلق الأمم المتحدة: "يجب وقفها فورًا"

انخفاض أسعار السلع الزراعية رغم تحريك الوقود.. وزيادة الإنتاج كلمة السر

"النقض" ترفض طعن مودة الأدهم على حكم حبسها 6 سنوات

مدرس يجبر طفلة على مشاهدة أفلام إباحية داخل مدرسة في روض الفرج

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

إنجاز كبير.. الحكومة تكشف آخر تطورات الإفراج عن البضائع بالموانئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟