نور الشربيني تحافظ على صدارة تصنيف الاسكواش العالمي

حافظت نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميًا ولاعبة سبورتنج، تصدرها التصنيف العالمي للاسكواش لمحترفي السيدات.

نور الشربيني تحافظ على تصدر التصنيف العالمي

وأعلنت رابطة محترفين الإسكواش، اليوم الاثنين، التصنيف العالمي الجديد لمحترفات الإسكواش رسميًا، والذي شهد استمرار اعتلاء نور الشربيني على عرش التصنيف، وذلك للأسبوع الـ30 على التوالي، والـ240 في تاريخها.

تليها هانيا الحمامي ونوران جوهر، لاعبتا وادي دجلة، في المركزين الثاني والثالث في التصنيف العالمي الجديد لمحترفات الإسكواش.

وفي المركز الرابع جاءت البلجيكية نيلي جيليس، تليها الأمريكية أماندا صبحي في المركز الخامس، ثم نجمتنا المصرية "نور الطيب" التي تتواجد في المركز السادس.

وتحتل الإنجليزية جورجينا كيندي المركز السابع، تليها في المركز الثامن البلجيكية تيني جيليس، ثم الأمريكية أوليفيا فيتشر في المركز التاسع، وفي المركز العاشر تتواجد المصرية "روان العربي"، تليها مواطنتها "سلمى هاني" في المركز الحادي عشر.

بينما تتواجد "فريدة محمد" في المركز السابع عشر، و"ندى عباس" في المركز التاسع عشر، تليها "فيروز أبو الخير" في المركز العشرين.

نور الشربيني تستعد للمشاركة في بطولة لندن كلاسيك للاسكواش

جدير بالذكر أن نور الشربيني تستعد للمشاركة في بطولة لندن كلاسيك، والمُقرر إقامتها يوم 27 مارس الجاري وحتى الأول من أبريل المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 109 آلاف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وكانت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش قد نشرت تصريحات سابقة لـ نور الشربيني، قائلة: "متحمسة للغاية للمشاركة في بطولة لندن كلاسيك، وسعيدة بالانضمام إليها أخيرًا، بعدما كانت مقتصرة على مشاركة الرجال فقط".