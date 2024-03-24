الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أتلتيكو مدريد يُخطط لبيع جواو فيليكس.. وبرشلونة يترقب

جواو فيليكس
جواو فيليكس

لا يزال الحديث مستمرًا بشأن مصير النجم البرتغالي جواو فيليكس، جناح برشلونة والمُعار من أتلتيكو مدريد، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وانضم جواو فيليكس إلى صفوف برشلونة في الصيف الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري 2023/2024، قادمًا من أتلتيكو مدريد، ويتضمن شرطًا للشراء في نهاية الإعارة.

 

أتلتيكو مدريد يُخطط لبيع جواو فيليكس

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، يُخطط للاستغناء عن جواو فيليكس، ليستمر في صفوف برشلونة للموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن سيميوني طلب من إدارة نادي أتلتيكو مدريد الموافقة على بيع فيليكس قبل بداية فترة الإعداد للموسم المقبل، منعًا لتكرار سيناريو الصيف الماضي، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف الروخي بلانكوس.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن هذا الأمر قد يدفع إدارة برشلونة لشراء جواو فيليكس بشكل نهائي، أو تمديد فترة إعارته، خاصة أنه أصبح إحدي الركائز الأساسية في الفريق تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز.

 وبدأ جواو فيليكس مسيرته ضمن صفوف شباب نادي بورتو البرتغالي وانتقل لفريق تحت 15 عامًا بالنادي في صيف 2012، بينما لعب بقميص للفريق الأول في صيف 2018 ولعب لمدة موسم، قبل أن ينضم لأتلتيكو مدريد في صيف 2019 لمدة 3 سنوات والنصف، قبل الانضمام لتشيلسي معارًا لمدة 6 أشهر، ثم عاد للنادي الإسباني في صيف 2023، ومنها انتقل إلى برشلونة مُعارًا مطلع الموسم الجاري. 

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موعد مباراة برشلونة المقبلة فى الدورى الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة لاس بالماس، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني، يوم السبت الموافق 30 مارس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 72 نقطة.

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