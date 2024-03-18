الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جواو فيليكس: فوز برشلونة مثالى.. وعلاقتى جيدة بلاعبى أتلتيكو مدريد

جواو فيليكس
جواو فيليكس

تحدث النجم البرتغالي جواو فيليكس، جناح برشلونة، عن فوز فريقه أمام أتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني.

وكان فريق برشلونة قد حقق فوزًا كبيرًا على أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة، على ملعب “سيفيتاس ميتروبوليتانو”، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الإسباني “الليجا”. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وشهدت المباراة، حالة من الغضب من قِبل جماهير أتلتيكو مدريد ضد جواو فيليكس، إذ قاموا بإلقاء القمامة على اسم فيليكس الموجود في ممر النجوم خارج الملعب قبل انطلاق المباراة.

فيليكس يتحدث عن فوز برشلونة وغضب جماهير أتلتيكو مدريد ضده

ونشرت شبكة “ESPN”، تصريحات جواو فيليكس بشأن هذا الأمر، قائلًا: “بالتأكيد سعداء للغاية بفوز برشلونة، لقد كانت بمثابة مباراة مثالية، ونأمل في مواصلة الانتصارات خلال المباريات المقبلة”.

وعن غضب الجماهير، قال فيليكس: “جماهير أتلتيكو مدريد لا تعرف ما حدث معي خلال فترة تواجدي هنا في برشلونة، لذلك لا ألومهم على تصرفهم وأتفهم غضبهم”.

وشدد: “يجب على الجماهير ألا تنظر لي على أنني الرجل السيء؛ لأنهم لا يعلمون ما يحدث داخل غرف اللاعبين”.

واختتم فيليكس تصريحاته، مؤكدًا: “علاقتي مع جميع لاعبي أتلتيكو مدريد جيدة جدًا، ولم تتأثر برحيلي، لهذا أتمنى أن تتفهم الجماهير الموقف جيدًا”.

وكان جواو فيليكس قد انضم إلى صفوف برشلونة في صيف 2023 الماضي، قادمًا من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، إلى رغبة جواو فيليكس في الاستمرار داخل صفوف برشلونة بشكل نهائي وعدم العودة إلى أتلتيكو مدريد.

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ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

وبعد الفوز بثلاثية، يتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 55 نقطة.

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