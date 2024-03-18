"فوز قاتل".. الصحف العالمية تبرز ثلاثية برشلونة وإقصاء ليفربول من كأس الاتحاد

علّقت الصحف العالمية، الصادرة صباح اليوم الإثنين، على فوز برشلونة بثلاثية نظيفة أمام أتلتيكو مدريد، بجانب الهزيمة المفاجئة التي تعرّض لها ليفربول أمام مانشستر يونايتد.

وكان فريق برشلونة قد حقق فوزًا كبيرًا على أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة، على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الإسباني "الليجا". لمطالعة التفاصيل من هنا.

بينما تلقى فريق ليفربول هزيمة مفاجئة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 3-4، على ملعب "أولد ترافورد"، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

الصحف الإسبانية تتحدث عن ثلاثية برشلونة أمام أتلتيكو

وكانت البداية مع صحيفة "ماركا"، التي عنونت "برشلونة يلتهم أتلتيكو المسكين"، مُضيفة: "برشلونة يسحق أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني".

وتابعت الصحيفة: "برشلونة بقيادة تشافي يستهدف التتويج بلقب الدوري الإسباني".

صحيفة "ماركا"

واتفقت صحيفة "آس" مع نظيرتها السابقة، إذ عنونت "برشلونة 3-0 أتلتيكو مدريد"، مُضيفة: "برشلونة ما زال ينافس على لقب الدوري الإسباني عقب فوزه على أتلتيكو بثلاثية".

صحيفة "آس"

أما صحيفة "موندو ديبورتيفو" فقد عنونت "برشلونة فتاك"، مُضيفة: "برشلونة يسحق أتلتيكو مدريد بثلاثية في الدوري الإسباني".

وتابعت :"تشافي يتعرّض للطرد مجددًا.. وبرشلونة يحسم قمة الجولة 29 من الليجا".

صحيفة "موندو ديبورتيفو"

ولم تختلف صحيفة "سبورت" عن البقية، إذ عنونت "ثلاثية برشلونة"، مُضيفة: "البلوجرانا يتغلّب على أتلتيكو مدريد بثلاثية في الدوري الإسباني".

وأشارت الصحيفة إلى تألق كل من: جواو فيليكس، روبرت ليفاندوفسكي وفيرمين لوبيز بعد تألقهم وتسجيلهم الأهداف الثلاثة لفريق برشلونة في مرمى أتلتيكو مدريد.

الصحف البريطانية تتحدث عن هزيمة ليفربول أمام اليونايتد

في المقابل، خرجت صحيفة "صن"، بعنوان "هزيمة قاسية"، مُضيفة: "ليفربول يسقط أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 3-4 في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي".

وتابعت: "جماهير اليونايتد تأكدت أن المدرب الهولندي إريك تين هاج يريد تطوير الفريق، بعدما قام بأربعة تغييرات تكتيكية للفوز أمام ليفربول".

صحيفة "صن"

أما صحيفة "ميرور" فقد عنونت "فوز قاتل"، مُضيفة: "مانشستر يونايتد يفوز على ليفربول بنتيجة 4-3 ويُطيح به في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي".

بينما جاءت صحيفة "تليجراف" بعنوان "مباراة دراماتيكية"، مُضيفة: "مانشستر يونايتد يُقصي ليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور ربع النهائي، ويحرمه من الرباعية التاريخية".