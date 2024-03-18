الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

برشلونة يكرس عقدته لأتلتيكو بثلاثية فى عقر داره بالدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

واصل برشلونة تكريس عقدته لمضيفه أتلتيكو مدريد، وتمسك بآماله في المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق فوزا كبيرا عليه 3 / صفر، الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ29 للمسابقة.

وعلى ملعب (سيفيتاس ميتروبوليتانو) في العاصمة الإسبانية مدريد، تقدم برشلونة بهدف حمل توقيع البرتغالي جواو فيليكس في الدقيقة 39، ليواصل هز شباك فريقه الأصلي للمباراة الثانية على التوالي، بعدما سبق له تسجيل هدف برشلونة الوحيد خلال فوزه 1 / صفر على أتلتيكو في مباراة الفريقين بالدور الأول للبطولة.

وكان فيليكس انضم لبرشلونة على سبيل الإعارة في مطلع الموسم الحالي، قادما من أتلتيكو مدريد.

وفي الشوط الثاني، أضاف النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 47، قبل أن يصنع اللاعب ذاته الهدف الثالث للفريق الكتالوني، الذي أحرزه فيرمين لوبيز في الدقيقة 65.

وأنهى أتلتيكو المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ناهويل مولينا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وواصل برشلونة تفوقه على أتلتيكو، بعدما تغلب عليه في المباراة الخامسة على التوالي، فمنذ خسارته صفر / 2 أمام فريق العاصمة الإسبانية في أكتوبر 2021 على نفس الملعب، لم يعرف فريق المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز سوى طعم الانتصار على منافسه.

ورفع برشلونة (حامل اللقب) رصيده إلى 64 نقطة، ليتقدم للمركز الثاني، بفارق 8 نقاط خلف غريمه التقليدي ريال مدريد (المتصدر)، مع تبقي 9 مراحل على نهاية المسابقة، علما بأن هذا هو فوزه الـ19 في البطولة هذا الموسم والرابع في مبارياته الخمس الأخيرة.

في المقابل، توقف رصيد أتلتيكو، الذي تلقى خسارته الثامنة في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل 17 فوزا و4 تعادلات، عند 55 نقطة، ليظل في المركز الخامس.

يذكر أنه ربما يلتقي الفريقان مجددا هذا الموسم في بطولة دوري أبطال أوروبا، حال تأهلهما للدور قبل النهائي في المسابقة القارية، حيث يلعب برشلونة مع باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الثمانية، الذي يشهد مواجهة بين أتلتيكو وبوروسيا دورتموند الألماني.

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