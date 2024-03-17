الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

ليفاندوفسكي في الهجوم.. تشكيل برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

برشلونة وأتلتيكو
برشلونة وأتلتيكو مدريد

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلون، ودييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد التشكيل الذي سيخوض به كل فريق مباراة اليوم في بطولة الدوري الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفًا على أتلتيكو مدريد في ملعب "ميتروبوليتانو" في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة متأخرًا عن جيرونا الوصيف بفارق نقطة واحدة.

ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 55 نقطة.

وجاء تشكيل برشلونة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: كوندي - أراوخو - كوبارسي - فورت

خط الوسط: كريستنسن - جوندوجان - سيرجي روبرتو

خط الهجوم: رافينيا - ليفاندوفسكي - جواو فيليكس

دكة البدلاء: مارتينيز، بينيا، فيرمين لوبيز، ماركوس ألونسو، روميو، فيتور روكي، لامين يامال، كاسادو، كوشين، مارك جويو.

أما تشكيل أتلتيكو مدريد فقد ضم كلا من:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: سافيتش - فيتسيل - ريليندو

خط الوسط: مولينا - ماركوس لورينتي - باروس - رودريجو دي باول - صامويل لينو

خط الهجوم: ريكيلمي - ألفارو موراتا 

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