الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

برشلونة يتفوق على أتلتيكو مدريد فى تاريخ المواجهات بالدورى الإسبانى

برشلونة وأتلتيكو
برشلونة وأتلتيكو مدريد

تنطلق اليوم، القمة النارية بين ناديي برشلونة وأتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف فريق أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة، على ملعب "سيفتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات برشلونة وأتلتيكو مدريد

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات برشلونة وأتلتيكو مدريد قبل انطلاق القمة النارية في الدوري الإسباني، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 242 في تاريخ مواجهات برشلونة وأتلتيكو مدريد في جميع المسابقات.

- تقابل الفريقان في 241 مباراة من قبل، حقق خلالها برشلونة الفوز في 109 مباريات، مقابل 76 انتصارًا لفريق أتلتيكو مدريد، بينما تعادلا في 56 مواجهة.

- خلال هذه المواجهات، سجل لاعبو برشلونة 452 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 348 هدفًا من لاعبي أتلتيكو مدريد.

 

- وعلى الصعيد المحلي، فقد تقابل الفريقان في 173 مباراة في الدوري الإسباني، حقق خلالها برشلونة الفوز في 79 مباراة، مقابل 52 انتصارًا لفريق أتلتيكو مدريد، بينما تعادلا في 42 مواجهة.

- خلال هذه المواجهات، سجل لاعبو برشلونة 329 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 249 هدفًا من لاعبي أتلتيكو مدريد.

- وكان آخر مباراة قد جمعت بين الفريقين، التي أقيمت في الدور الأول من الدوري الإسباني للموسم الجاري، قد انتهت بفوز برشلونة بهدف نظيف.

 

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 ترتيب برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، خلف جيرونا صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.

بينما يتواجد فريق أتلتيكو مدريد، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، خلف أتلتيك بيلباو صاحب المركز الرابع بفارق نقطة واحدة فقط.

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