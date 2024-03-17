الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

إصابة كاسيميرو وغيابه عن قمة ليفربول واليونايتد فى كأس الاتحاد

كاسيميرو
كاسيميرو

أعلن دوريفال جونيور، المدير الفني لمنتخب البرازيل، أنه تم استبعاد كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي من قائمة الفريق للتوقف الدولي بسبب الإصابة.

وأكد المنتخب البرازيلي أن كاسيميرو سيغيب عن مباريات السامبا في التوقف الدولي، بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل ساعات من لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ليفربول يتحدى مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لمواصلة نغمة الانتصارات وتقديم العروض المميزة، من أجل خطف بطاقة التأهل للدور التالي، وذلك في محاولة للتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم.

ويخوض فريق ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعد التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، عقب الفوز الساحق على سبارتا براج التشيكي بنتيجة 6-1 في إياب دور الـ16 من المسابقة.

وشهدت هذه المباراة تألقًا كبيرًا لنجمنا المصري محمد صلاح، الذي سجل هدفًا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

في المقابل، يرغب فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، في تحقيق الفوز بمباراة اليوم أيضًا وتخطي عقبة ليفربول، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويدخل فريق مانشستر يونايتد هذا اللقاء وسط معنويات متذبذبة، بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1-3، قبل الفوز على إيفرتون بهدفين نظيفين، في آخر جولتين من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويفتقد فريق مانشستر يونايتد لجهود المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند، والذي لم يحسم أمر مشاركته في المباراة، بالإضافة إلى المدافع الأرجنتيني أليساندرو مارتينيز ولوك شو.

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