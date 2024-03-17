صدام نارى بين ليفربول ومانشستر يونايتد فى ربع نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى

يحل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره مانشستر يونايتد، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ليفربول يتحدى مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لمواصلة نغمة الانتصارات وتقديم العروض المميزة، من أجل خطف بطاقة التأهل للدور التالي، وذلك في محاولة للتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم.

ويخوض فريق ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعد التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، عقب الفوز الساحق على سبارتا براج التشيكي بنتيجة 6-1 في إياب دور الـ16 من المسابقة.

وشهدت هذه المباراة تألقًا كبيرًا لنجمنا المصري محمد صلاح، الذي سجل هدفًا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

في المقابل، يرغب فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، في تحقيق الفوز بمباراة اليوم أيضًا وتخطي عقبة ليفربول، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويدخل فريق مانشستر يونايتد هذا اللقاء وسط معنويات متذبذبة، بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1-3، قبل الفوز على إيفرتون بهدفين نظيفين، في آخر جولتين من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويفتقد فريق مانشستر يونايتد لجهود المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند، والذي لم يحسم أمر مشاركته في المباراة، بالإضافة إلى المدافع الأرجنتيني أليساندرو مارتينيز ولوك شو.

موقف محمد صلاح من مواجهة مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

ومن المنتظر أن يشارك محمد صلاح في مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد بشكل طبيعي، بعد مشاركته أساسيًا أمام سبارتا براج طوال الـ90 دقيقة، وذلك عقب تعافيه من الإصابة العضلية التي كان قد تعرّض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023".

كما عاد لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي، ولكن ما زال ليفربول يفتقد خدمات حارسه البرازيلي أليسون بيكر وألكسندر أرنولد وديوجو جوتا؛ بسبب الإصابة.

مشوار ليفربول ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

وكان فريق ليفربول قد تأهل إلى دور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تغلّب على ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة.

بينما خطف فريق مانشستر يونايتد بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من المسابقة، عقب فوزه نوتينجهام فورست بهدف نظيف.