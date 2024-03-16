مانشستر سيتي يتأهل إلى نصف نهائي كأس إنجلترا على حساب نيوكاسل يونايتد

بلغ مانشستر سيتي الدور قبل النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه نيوكاسل يونايتد 2 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات دور الثمانية.

وسجل بيرناردو سيلفا هدفي المباراة لمانشستر سيتي في الدقيقتين 13 و31.

وكانت مباريات دور الثمانية قد انطلقت في وقت سابق من اليوم السبت، حيث تغلب وولفرهامبتون على كوفنتري سيتي 3 / 2.

وتستكمل مباريات هذا الدور غدا الأحد، حيث يلتقي تشيلسي مع ضيفه ليستر سيتي، فيما يلعب ليفربول في ضيافة مانشستر يونايتد.

وبدأت المباراة باستحواذ من جانب مانشستر سيتي، الذي حاول منذ البداية هز شباك منافسه، حيث اعتمد على نجمه النرويجي إرلينج هالاند في قيادة خط الهجوم، بمساندة من كل من فيل فودن وجيريمي دوكو.

وحاول هالاند كثيرا تسجيل هدف مبكر في شباك مارتن دوبرافكا حارس نيوكاسل، لكن دفاع الفريق الضيف حالا دون ذلك، ونجح في تحجيم خطورة هالاند.

وفي الدقيقة 13 سجل بيرناردو سيلفا الهدف الأول لمانشستر سيتي، حيث قام لاعبو الفريق بتبادل التمريرات فيما بينهم وتوزيع الهجوم، لتصل الكرة إلى بيرناردو سيلفا الذي سدد الكرة داخل منطقة الجزاء لتهز شباك دوبرافكا.

وبعد الهدف ظل مانشستر سيتي الطرف الأكثر سيطرة على المباراة، فيما لم يشن نيوكاسل هجمات خطيرة على مرمى ستيفان أورتيجا حارس سيتي.

وفي الدقيقة 31 سجل بيرناردو سيلفا الهدف الثاني له ولمانشستر سيتي، حيث أنهى مجموعة من التمريرات بين زملائه بتسديدة اصطدمت بدفاع نيوكاسل وهزت شباك حارس مرماه للمرة الثانية.

وجاءت الفرصة الأولى لنيوكاسل في الدقيقة 36 عن طريق ألكسندر إيزاك، الذي سدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء، لكن أورتيجا حارس مانشستر سيتي أبعد الخطر عن مرماه ببراعة.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم مانشستر سيتي 2 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، ظل سيتي الطرف الأكثر خطورة واستحواذا على الكرة، فيما حاول نيوكاسل مجاراة ضغط خصمه.

وفي الدقيقة 48 تصدى دوبرافكا لتسديدة قوية من دوكو داخل منطقة الجزاء، مانعا بذلك اهتزاز شباك فريقه للمرة الثالثة.

وبمرور الوقت، انحصر اللعب في وسط الملعب، ولم يشهد الشوط العديد من الهجمات من الجانبين، وتبادل لاعبو مانشستر سيتي التمريرات فيما بينهم، في انتظار تقدم نيوكاسل للهجوم.

وتحسن أداء نيوكاسل مع اقتراب الشوط الثاني من نهايته، حيث شن بعض الهجمات المنظمة على مرمى مانشستر سيتي والتي لم تكلل بالنجاح.

لكن محاولات مانشستر سيتي لم تنجح في إحداث الفارق، ونجح مانشستر سيتي في الحفاظ على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوزه 2 / صفر.

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