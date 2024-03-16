هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام نيوكاسل بربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه نيوكاسل يونايتد في مباراة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويقود إرلينج هالاند هجوم مانشستر سيتي في مباراة اليوم وبجواره جيريمي دوكو وفيل فودين.



وجاء التشكيل على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو.

خط الدفاع: كيل والكر، مانويل أكانجي، روبن دياز، يوشكو جفارديول.

وسط الملعب: رودري، ماتيو كوفاسيتش، بيرناردو سيلفا.

الهجوم: فيل فودين، إرلينج هالاند، جيريمي دوكو.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "سكوت كارسون، جون ستونز، ناثان آكي، ريكو لويس، أوسكار بوب، سرجيو جوميز، جاك جريليتش، جوليان ألفاريز".



ويسعى فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، لمواصلة نغمة الانتصارات من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والحفاظ على اللقب والتتويج به للمرة الثامنة في تاريخه، مستغلًا في ذلك عاملي الأرض والجمهور.

ويريد فريق مانشستر سيتي الثأر من نيوكاسل يونايتد، بعد توديع بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة، عقب الخسارة بهدف نظيف في الدور الثالث من المسابقة.

في المقابل، يرغب فريق نيوكاسل يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا، ومحاولة تخطي عقبة مانشستر سيتي مجددًا مثلما حدث في بطولة كأس الرابطة، وذلك من أجل خطف بطاقة التأهل للدور التالي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويخوض فريق نيوكاسل يونايتد مباراة اليوم وسط معنويات متذبذبة، بعدما تغلّب على وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة، قبل الخسارة أمام تشيلسي بنتيجة 2-3، في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأهل مانشستر سيتي للدور ربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي على حساب فريق لوتون تاون، فيما وصل نيوكاسل لهذا الدور على حساب فريق بلاكبيرن روفرز.