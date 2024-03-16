السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. مانشستر سيتي يتقدم على نيوكاسل بثنائية بربع نهائي كأس الاتحاد

كيل والكر وبيرناردو
كيل والكر وبيرناردو سيلفا

تقدم فريق مانشستر سيتي على ضيفه نيوكاسل يونايتد في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الانجليزي، بهدفين دون  رد.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب من بداية المباراة، وكان الطرف الأفضل على مستوى الأداء الهجومي والذي كان متوسطًا بين كلا الفريقين لكن الأفضلية كانت لصالح فريق مانشستر سيتي على مستوى الفاعلية على المرمى.

وضغط فريق مانشستر سيتي من الدقائق الأولى للمباراة من أجل تسجيل هدف التقدم وتأكيد سيطرته على مجريات المباراة، فيما حاول لاعبو فريق نيوكاسل استغلال الضغط وتقدم فريق مانشستر سيتي للهجوم لتسجيل هدف مباغت من هجمة مرتدة سريعة.

وافتتح بيرناردو سيلفا التسجيل لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 13 بعدما تلقى تمريرة من زميله رودري على يمين منطقة جزاء نيوكاسل وسددها وارتطمت بقدم أحد لاعبي فريق نيوكاسل وسكنت الشباك.

وتبادل كلا الفريقين المحاولات الهجومية خلال الدقائق التالية من عمر الشوط، في ظل رغبة لاعبي السيتي في تسجيل الهدف الثاني ومحاولة نيوكاسل الوصول للمرمى وتسجيل هدف التعادل.

وأضاف بيرناردو سيلفا الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 31 بتسديدة قوية سكنت الشباك على يمين حارس نيوكاسل.

واستمر استحواذ مانشستر سيتي وسيطرته على مجريات اللعب خلال الدقائق المتبقية من عمر المباراة، وهددوا مرمى فريق نيوكاسل بأكثر من فرصة محققة وكانوا قريبين في أكثر من مناسبة من تسجيل الهدف الثالث.

وسدد لاعبو فريق مانشستر سيتي كرتين على المرمى من 7 محاولات وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدة واحدة، مقابل تسديدة واحدة على المرمى من محاولة وحيدة لنيوكاسل.

واستحوذ فريق مانشستر سيتي على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 75% مقابل 25% لصالح فريق نيوكاسل يونايتد.

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