ماونت يدعم قائمة مانشستر يونايتد في مواجهة ليفربول بالكأس

أشارت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية، أن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد ضم ماسون ماونت لقائمة فريقه ضد ليفربول في قمة مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي غدًا.

اللاعب الإنجليزي الذي انضم ليونايتد في الصيف الماضي من تشيلسي لم يشارك كثيرًا مع فريق تين هاج بسبب الإصابات، ولكنه حافظ على الروح الإيجابية طوال فترة تأهيله مترقبًا عودته وانضمامه لزملائه من جديد.

على مدار فترة غيابه، عمل ماونت بجدية وإصرار مع الجهاز الطبي ليونايتد، ولا شك أن اللاعب المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه السابق متشوق للعودة إلى الملاعب مجددًا.

عودة ماونت للتدريبات تأتي في وقت مهم، حيث يواصل يونايتد استعداداته للمواجهة المرتقبة ضد ليفربول في الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي مساء الأحد.

وشارك ماونت هذا الموسم مع اليونايتد في 12 لقاء فقط بجميع المسابقات ولم يسجل أي أهداف.