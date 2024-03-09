السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بركلتي جزاء.. اليونايتد يستعيد الانتصارات في البريميرليج بثنائية في إيفرتون

راشفورد
راشفورد

حقق مانشستر يونايتد فوزًا سهلًا على نظيره إيفرتون بثنائية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي اليوم السبت.

ثنائية اليونايتد جاءت من ركلتي جزاء بالدقائق 12 و36 حيث سجلهما برونو فيرنانديز وماركوس راشفورد.

وعاد اليونايتد لسكة الانتصارات في الدوري الإنجليزي، بعدما خسر أخر جولتين على حساب فولهام ومانشستر سيتي على التوالي.

الفوز رفع رصيد الشياطين الحمر إلى 47 نقطة في المركز السادس، بينما وقع إيفرتون بالمركز الـ 16 بـ 25 نقطة.

 

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي استعدادًا لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي استعدادًا لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - رافاييل فاران - جوني إيفانز - فيكتور ليندلوف.

خط وسط الملعب: مانيوو – كاسيميرو - سكوت ماكتوميني.

في خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - برونو فيرنانديز - ماركوس راشفورد.

 

 

مانشستر يونايتد إيفرتون الدورى الانجليزى فيرنانديز راشفورد

مواد متعلقة

الشوط الأول.. مانشستر يونايتد يتقدم على إيفرتون بثنائية نظيفة

الأكثر قراءة

تغريم شيرين عبدالوهاب 5 آلاف جنيه فى قضية شهيرة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

عاجل| واشنطن بوست: المسجد الأقصى تحول لبرميل بارود

محمد صلاح: يومًا ما سأرحل عن ليفربول.. وفوجئت برحيل كلوب

صفقة أوروبية.. التفاصيل الأخيرة فى تعاقد الأهلى مع بديل محمد عبدالمنعم

شرف الشهادة.. زوجة عماد الركايبى تروى لـ"الدستور" قصة بطولته: فاز بما تمنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات