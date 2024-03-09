بركلتي جزاء.. اليونايتد يستعيد الانتصارات في البريميرليج بثنائية في إيفرتون

حقق مانشستر يونايتد فوزًا سهلًا على نظيره إيفرتون بثنائية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي اليوم السبت.

ثنائية اليونايتد جاءت من ركلتي جزاء بالدقائق 12 و36 حيث سجلهما برونو فيرنانديز وماركوس راشفورد.

وعاد اليونايتد لسكة الانتصارات في الدوري الإنجليزي، بعدما خسر أخر جولتين على حساب فولهام ومانشستر سيتي على التوالي.

الفوز رفع رصيد الشياطين الحمر إلى 47 نقطة في المركز السادس، بينما وقع إيفرتون بالمركز الـ 16 بـ 25 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي استعدادًا لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي استعدادًا لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - رافاييل فاران - جوني إيفانز - فيكتور ليندلوف.

خط وسط الملعب: مانيوو – كاسيميرو - سكوت ماكتوميني.

في خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - برونو فيرنانديز - ماركوس راشفورد.