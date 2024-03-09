السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. مانشستر يونايتد يتقدم على إيفرتون بثنائية نظيفة

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

أنهى مانشستر يونايتد، الشوط الأول من مباراته أمام إيفرتون، بتقدم بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمعهما على ملعب (أولد ترافورد) في إطار الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح البرتغالي برونو فيرنانديز، التسجيل في الدقيقة 12 عبر ركلة جزاء، ثم أضاف ماركوس راشفورد، الهدف الثاني في الدقيقة 36 عبر ركلة جزاء.

وقدم مانشستر يونايتد، مستويات جيدة، وسيطر على أغلب مجريات اللعب خلال الشوط الأول.

الدقيقة السابعة.. راشفورد توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار وسدد الكرة ولكن تصدى لها جاك هاريسون لتمر الكرة لخارج الملعب.

الدقيقة الثامنة.. برونو فيرنانديز أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وحولها كاسيميرو برأسية من على القائم الأول وأمسك بها الحارس بيكفورد.

الدقيقة العاشرة.. ركلة جزاء لصالح مانشستر يونايتد بعد خطأ لصالح أليخاندرو جارناتشو من المدافع جيمس تاركوفيسكي داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة الثانية عشرة.. الهدف الأول لصالح مانشستر يونايتد عن طريق برونو فيرنانديز من نقطة الجزاء بعد تسديد الكرة أسفل الزاوية اليسرى لداخل الشباك.

الدقيقة الخامسة والعشرين.. جيمس جارنر لاعب إيفرتون، أطلق تصويبة قوية من خارج منطلة الجزاء وتصدى لها أندري أونانا ثم تابعها أمادو أونانا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

الدقيقة السابعة والعشرين.. بطاقة صفراء لأمادو أونانا، لاعب إيفرتون.

الدقيقة السابعة والعشرين.. برونو فيرنانديز سدد الكرة مباشرة من الركلة الثاتبة وتصدى لها بيكفورد بشكل رائع ثم شتتها الدفاع.

الدقيقة الثلاثين.. دوايت ماكنيل سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

الدقيقة 35.. ركلة جزاء لصالح مانشستر يونايتد بعد خطأ لصالح أليخاندرو جارناتشو من المدافع بن جودفري داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 36.. الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد عن طريق ماركوس راشفورد من نقطة الجزاء بعد تسديد الكرة على يمين الحارس بيكفورد لداخل الشباك.
 

مانشستر يونايتد إيفرتون الدوري الإنجليزي الممتاز برونو فيرنانديز ماركوس راشفورد

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