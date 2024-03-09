السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 9-3-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 9-3-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة أرسنال ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة قادش ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم السبت 9-3-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 9-3-2024 في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة  :-

- مباراة المقاولون العرب ضد الإسماعيلي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 

- مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 1

- مباراة بورنموث ضد شيفيلد يونايتد: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD Xtra 1 

- مباراة كريستال بالاس ضد لوتون تاون: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 1

- مباراة وولفرهامبتون ضد فولهام: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2 

- مباراة أرسنال ضد برينتفورد: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة 

- مباراة فالنسيا ضد خيتافي: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3 

- مباراة قادش ضد أتلتيكو مدريد: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 3

- مباراة غرناطة ضد ريال سوسييداد: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 3

- مباراة جيرونا ضد أوساسونا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3 

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة 

- مباراة كالياري ضد ساليرنيتانا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1   

- مباراة ساسولو ضد فروسينوني: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1   

- مباراة بولونيا ضد إنتر ميلان: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1     

- مباراة جنوى ضد مونزا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1   

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جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-3-2024

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جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6-3-2024 الرسمية والودية والقنوات الناقلة

 مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

- مباراة بايرن ميونخ ضد ماينز 05: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 5

- مباراة لايبزيج ضد دارمشتات 98: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة بروسيا مونشنجلادباخ ضد كولن: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة أوجسبورج ضد هايدنهايم: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة فيردر بريمن ضد بروسيا دورتموند: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5 

 

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الموعد المحتمل لتقديم كيليان مبابى لاعبًا فى ريال مدريد

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وصول بعثة الأهلى إلى القاهرة عقب التتويج بكأس مصر (صور)

 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة البنك الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة دوري نايل "الدوري المصري".

وكان فريق الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على غريمه الزمالك بهدفين نظيفين، في نهائي كأس مصر.

 

موعد مباراة الزمالك القادمة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة، يوم الثلاثاء المقبل، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة دوري نايل "الدوري المصري".

 

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام نيوزيلاندا في دورة الإمارات الودية

يلتقي منتخب مصر نظيره نيوزيلندا وديًا، يوم 22 مارس المقبل، وذلك في الدورة الودية التي تستضيفها دولة الإمارات، بمشاركة منتخبي كرواتيا وتونس.

وتُعد هذه المباراة هي الأولى لمنتخب مصر تحت قيادة المدرب حسام حسن.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة مصر ونيوزيلندا، بالفائز من مباراة كرواتيا وتونس، يوم 26 مارس المقبل.

بينما يلعب الخاسران من المباراتين، يوم 25 مارس، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في الدورة الودية التي تقام في الإمارات.

 

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