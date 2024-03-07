درع ذهبى خالص من موسم الرياض لبطل كأس مصر (صورة)

كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن صورة جائزة خاصة ستُمنح لبطل كأس مصر، والذي سيجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لخوض مواجهة نارية أمام نظيره وغريمه الزمالك، على ملعب "الأول بارك" في الرياض بالمملكة العربية السعودية -تحت رعاية موسم الرياض-، في نهائي كأس مصر.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر، غدًا الجمعة، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

درع ذهبي خالص من موسم الرياض إلى بطل كأس مصر

وكشف تركي آل الشيخ عن "درع ذهبي خالص" سيتم تقديمه من قِبل موسم الرياض إلى بطل كأس مصر، بخلاف الكأس التقليدية المخصصة للفائز باللقب.

من جانبه، أكد الإعلامي إبراهيم فايق، أن درع موسم الرياض الذي سيتم منحه للفريق الفائز ببطولة كأس مصر، مطلي بالكامل بالذهب، مُشيرًا إلى أن تكلفته تقارب 125 ألف دولار.

جوائز بطولة كأس مصر

جدير بالذكر أنه مع رفع جوائز البطولة من قِبل موسم الرياض، سيحصل بطل كأس مصر على ما يقرب من مليون دولار أمريكي.

وسيحصل كل فريق على 100 ألف دولار نظير المشاركة، والفائز يحصل على 350 ألف دولار كجائزة، والخاسر سيحصل على 150 ألف دولار إضافية.

في حين أعلن تركي آل الشيخ تقديم جائزة إضافية من موسم الرياض قدرها 500 ألف دولار للفريق الفائز باللقب، وبذلك يحصل حامل لقب كأس مصر على 950 ألف دولار.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

من المقرر أن تُذاع مباراة الأهلي والزمالك في قمة نهائي كأس مصر، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية ON Time Sports بالإضافة إلى قناة MBC مصر.

الأهلي والزمالك بالزي الأساسي في نهائي كأس مصر

وأسفر الاجتماع الفني عن ارتداء الزمالك زيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.

بينما سيرتدي فريق الأهلي زيه الأحمر "القميص الأحمر والشورت الأسود"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأزرق.