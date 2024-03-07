الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"لا يحتاج لمساعدتي".. تشواميني يُثير الجدل بشأن مستقبل كيليان مبابي

كيليان مبابي
كيليان مبابي

أثار النجم الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، الجدل بشأن مصير مواطنه كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد أكدت، في وقت سابق، أن كيليان مبابي اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله، وأبلغ إدارة باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل.

وبناءً عليه، بات مبابي قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر، إذ ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

تشواميني يُثير الجدل بشأن مستقبل مبابي

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تصريحات أوريلين تشواميني، قائلًا: "إذا قرر مبابي الانضمام إلى ريال مدريد سيكون أفضل بكثير وإضافة قوية لنا".

وتابع: "أما في حال قرر الانتقال إلى مكان آخر، فهذا سيكون اختياره ونتمنى له التوفيق".

ويُعد أوريلين تشواميني صديقًا مُقربًا من كيليان مبابي، حيث يتزاملان في منتخب فرنسا.

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وبسؤاله عن مساعدته لـ"مبابي" للحصول على منزل في مدريد، قال تشواميني:"لا، لم أفعل ذلك؛ لأن كل شيء سيكون جاهزًا له في المكان الذي سيقرر الذهاب إليه".

وتابع:"كيليان لديه بالفعل كل ما يحتاجه، هو ليس بحاجة لمساعدتي في البحث عن منزل إذا كان سيذهب إلى ليفربول أو أرسنال".

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن تصريحات أوريلين تشواميني أثارت الغموض حول الوجهة المقبلة لـ مبابي بعد رحيله عن باريس سان جيرمان. 

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية، قد أكدت أن مبابي قد تنازل عن مبلغ 80 مليون يورو، مكافأة التوقيع مع باريس سان جيرمان.

كما أشارت التقارير خلال الشهرين الماضيين، إلى توصل إدارة نادي ريال مدريد لاتفاق مع كيليان مبابي للانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فيما أشارت البعض منها إلى أنه وقع بالفعل على عقود انضمامه للفريق الملكي.

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