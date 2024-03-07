مواعيد مباريات اليوم الخميس 7-3-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 7-3-2024 والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ليفربول ضد سبارتا براج، في ذهاب دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي، بجانب مباراة فيوتشر ضد زد إف سي، في دوري نايل.

مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

- مباراة مودرن فيوتشر ضد زد إف سي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

- مباراة سبارتا براج ضد ليفربول: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports 1 HD

- مباراة روما ضد برايتون: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports 2 HD

- مباراة كارباج أجدام ضد باير ليفركوزن: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

- مباراة مارسيليا ضد فياريال: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة بنفيكا ضد جلاسكو رينجرز: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة فرايبورج ضد وست هام يونايتد: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- مباراة ميلان ضد سلافيا براج: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

• مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

- مباراة أياكس أمستردام ضد أستون فيلا: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة مولده ضد كلوب بروج: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD Xtra 1

- مباراة شتورم جراتس ضد ليل: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

- مباراة سانت جيلواز ضد فناربخشة: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- مباراة دينامو زغرب ضد باوك سالونيكا: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- مباراة الشباب ضد الفيحاء: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة SSC HD

- مباراة ضمك ضد الوحدة: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة SSC HD

- مباراة النصر ضد الرائد: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC HD

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في نهائي كأس مصر

يلتقي فريق الأهلي نظيره وغريمه الزمالك في نهائي كأس مصر، والتي ستُقام في "الرياض" بالسعودية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام نيوزيلاندا في دورة الإمارات الودية

يلتقي منتخب مصر نظيره نيوزيلندا وديًا، يوم 22 مارس المقبل، وذلك في الدورة الودية التي تستضيفها دولة الإمارات، بمشاركة منتخبي كرواتيا وتونس.

وتُعد هذه المباراة هي الأولى لمنتخب مصر تحت قيادة المدرب حسام حسن.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة مصر ونيوزيلندا، بالفائز من مباراة كرواتيا وتونس، يوم 26 مارس المقبل.

بينما يلعب الخاسران من المباراتين، يوم 25 مارس، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في الدورة الودية التي تقام في الإمارات.