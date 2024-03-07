ليفربول ضيفًا على سبارتا براج بالدوري الأوروبي.. وشكوك حول مشاركة محمد صلاح

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، نظيره سبارتا براج التشيكي، على ملعب "ستاديون ليتنا" في العاصمة التشيكية "براج"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" للموسم الجاري 2023 - 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد سبارتا براج في الدوري الأوروبي، غدًا الخميس، في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ليفربول يبحث عن الفوز أمام سبارتا براج

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لمواصلة نغمة الانتصارات، وتحقيق الانتصار لوضع قدمًا بشكل مبكر في الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، قبل خوض لقاء الإياب المُقرر إقامته يوم الخميس المقبل، على ملعب "أنفيلد رود".

في المقابل، يرغب فريق سبارتا براج التشيكي في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا، ومحاولة تخطي عقبة ليفربول من أجل خطف بطاقة التأهل للدور التالي من الدوري الأوروبي، مستغلًا في ذلك عاملي الأرض والجمهور.

موقف محمد صلاح من مواجهة سبارتا براج

وعاد نجمنا المصري محمد صلاح إلى قائمة ليفربول، استعدادًا لمواجهة سبارتا براج، بعد غيابه عن آخر 4 مباريات للفريق؛ بسبب الإصابة. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وأكد يورجن كلوب أن محمد صلاح بحالة جيدة، ولكن لم يتم حسم موقفه النهائي من المشاركة في المباراة، خوفًا من تفاقم إصابته، وبناءً عليه قد يُشارك بديلًا لعدد من الدقائق.

وقال كلوب في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي: "صلاح سافر معنا إلى التشيك، لقد تدرب على مدار يومين وحالته صارت جيدة للغاية لكننا بحاجة للحكم أكثر على الوقت الذي يمكنه أن يلعبه".

وأضاف: علينا أن نكون حذرين، نحتاج إلى الجميع والآن دعونا نرى متى يمكننا الدفع به.